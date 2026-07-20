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Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, prensipte anlaşma sağladıktan sonra şok taleplerle karşı karşıya kaldı. Tüm gözler Mohamed Salah'a çevrildi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 19.07.2026 22:58 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:06
Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde tam mutlu sona ulaşırken büyük bir pürüzle karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Siyah-beyazlılar, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde 2 yıllık kontrat ve sezon başına toplam 12 milyon Euro'luk paket için el sıkıştı.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Prensipte yapılan bu anlaşmanın ardından, taraftarlar heyecana kapıldı. Ama birkaç saat sonra futbolcunun menajerinden gelen mesajla işler büyük oranda değişti.

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Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

EK KOMİSYON İSTEDİ

Salah'ın temsilcisi, prensip anlaşmasının dışına çıkarak ek komisyon talebinde bulundu.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Bu talep 5-6 milyon Euro'luk maliyet artışı getirirken siyah-beyazlıların anlaşmanın içinde kalmakta kararlı olduğu belirtildi.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Oyuncu cephesinden ek taleplerini geri çekmesi istenirken siyah-beyazlı kurmayların, Salah'la bire bir görüşme planı yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Salah'ın avukatı, İstanbul'daki pazarlıkların ardından Türkiye'den ayrılırken "Bir iki gün içerisinde anlaşmayı kağıda dökmek için görüşürüz" mesajını iletmişti.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

GÖZLER SALAH'A ÇEVRİLDİ

Şimdi gözler Mohamed Salah'tan gelecek cevapta.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

ADALI KONUŞMUŞTU

Mohamed Salah konusunda yaşanan olumsuz gelişmenin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan açıklama gelmişti.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Adalı, "Medyada Salah'la anlaştığımız haberi çıkar çıkmaz oyuncunun menajeri, mali taleplerini gündeme getirdi ve komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir şekilde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu zannetmiyoruz" dedi.

Beşiktaş’a Mohamed Salah transferinde menajer oyunu! Şok talep

Başkan Adalı, söz konusu transferde başka menajerler olduğu iddialarını ise "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz" sözleriyle yalanladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH #SERDAL ADALI