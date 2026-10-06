Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'a transferde müjdeli bir haber geldi. Serdal Adalı'nın transfer etmek istediğini açıkladığı yıldız futbolcuda son durum ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 06.10.2026 21:24 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 21:27
Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

Siyah-beyazlılarda, transferde liste başında yer alan isimden sevindiren haber geldi.

MAÇ ÖZETİ İZLE | Sakaryaspor 2-0 ArIt Kayadibispor

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

Beşiktaş'ın radarındaki yıldızın geleceğinin belli olduğu iddia edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

WILLOCK RADARDA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Newcastle United'dan Joe Willock ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

İngiliz basınında yer alan habere göre; Newcastle United'ın Joe Willock için kararını verdiği belirtildi.

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

Newcastle United'ın Joe Willock'tan bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı.

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Newcastle United'ın Joe Willock için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

27 yaşındaki orta saha, bu sezon Newcastle United'da 7 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

İngiliz oyuncunun, Newcastle United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Joe Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

Arsenal altyapısında yetişen Joe Willock, 2021-2022 sezonu başında 29 milyon 400 bin Euro bedelle Newcastle United'a transfer olmuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER