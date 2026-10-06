Beşiktaş’a transfer piyangosu! Serdal Adalı ismini vermişti

Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda, transferde liste başında yer alan isimden sevindiren haber geldi. MAÇ ÖZETİ İZLE | Sakaryaspor 2-0 ArIt Kayadibispor Beşiktaş'ın radarındaki yıldızın geleceğinin belli olduğu iddia edildi. WILLOCK RADARDA Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Newcastle United'dan Joe Willock ile ilgilendiklerini açıklamıştı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Newcastle United'ın Joe Willock için kararını verdiği belirtildi. Newcastle United'ın Joe Willock'tan bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı. TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Newcastle United'ın Joe Willock için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi. 27 yaşındaki orta saha, bu sezon Newcastle United'da 7 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. İngiliz oyuncunun, Newcastle United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. DEĞERİ 14 MİLYON EURO Joe Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. Arsenal altyapısında yetişen Joe Willock, 2021-2022 sezonu başında 29 milyon 400 bin Euro bedelle Newcastle United'a transfer olmuştu.