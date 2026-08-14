Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic’e müthiş karşılama! ’Hazır mısınız, başlıyoruz’

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde taraftarla buluştu. Beşiktaş taraftarları, Başkan Serdal Adalı'nın kürsüye gelmesi sonrası 'Büyük başkan' tezahüratında bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kendisi için yapılan tezahüratlar sonrası ayağa kalkarak tribünleri selamladı. 'BİRÇOK DÜNYA YILDIZI BU FORMAYI GİYDİ' Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 'Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaşımız'a kazandırdık' dedi. Serdal Adalı, 'Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaşımız'ın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Bu transferde bizler kadar Dusan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Yeni kartalımız Dusan Vlahovic'e evine hoş geldin diyorum' şeklinde devam etti. Serdal Adalı sözlerini şu şekilde noktaladı: 'Beşiktaşımız'ı ve ülkemizi, Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize canı yürekten inanıyorum. Pazar akşamı burada sezon açacağız. Yepyeni bir sezona yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamleleri Beşiktaş'ın başarısı için yapıyoruz. Çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız, ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz. Takımımız halen uyum süreci geçiriyor. Sizlerden oyuncularımız adına zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum.' VLAHOVIC: ÇOK GURURLUYUM Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, 'Çok mutluyum ve Beşiktaş'ta olduğum için çok gururluyum' diyerek sözlerine başladı. Taraftara seslenen Dusan Vlahovic, 'Buraya geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Havalimanınızdaki sıcak karşılamanız için çok teşekkürler. Şimdiden söyleyeyim, sizin için her şeyimi, yüzde yüzümü vereceğim. Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese içten teşekkürlerimi iletiyorum. Burada olduğum için çok gururluyum. Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak gurur verici bir şey. Sizin sevginizle, desteğinizle her şeyimi vereceğim. Bu seneki en büyük hedefimiz olan şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım' sözlerini dile getirdi. Dusan Vlahovic sözlerini tamamlarken taraftara, 'Hazır mısınız, başlıyoruz' diyerek seslendi. TARAFTARLA BULUŞTU Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic ardından kendisini karşılayan taraftarlarla buluştu ve üçlü çektirdi.