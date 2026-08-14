Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic’e müthiş karşılama! ’Hazır mısınız, başlıyoruz’

Taraftara seslenen Dusan Vlahovic, "Buraya geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Havalimanınızdaki sıcak karşılamanız için çok teşekkürler. Şimdiden söyleyeyim, sizin için her şeyimi, yüzde yüzümü vereceğim. Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese içten teşekkürlerimi iletiyorum. Burada olduğum için çok gururluyum. Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak gurur verici bir şey. Sizin sevginizle, desteğinizle her şeyimi vereceğim. Bu seneki en büyük hedefimiz olan şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım" sözlerini dile getirdi.