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Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferi için hareketlilik devam ediyor. Mısırlı yıldızı transfer etmek isteyen Serdal Adalı ve yönetimi, forma satışında rekor bekliyor.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 25.07.2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 07:04
Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Beşiktaş'ın Mohamed Salah ile yaptığı görüşmeler birkaç günlük durağanlığın ardından yeniden hareketlendi.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Neredeyse tüm dünyanın merak ettiği süreçte adeta satranç oynanıyor.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Siyah-beyazlılar, Salah ile 12 milyon Euro yıllık ücret ve 2 sezonluk sözleşme üzerinden anlaşmaya varmıştı ancak menajer engeline takılmıştı.

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Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Başkan Serdal Adalı, yüzde 15'lik ücreti, 7,5 milyon Euro'ya karşılık gelen yüzde 35'e çıkaran menajer Ramy Abbas'a bu rakamı veremeyeceklerini iletti.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Bunun üzerine yapılan görüşmelerde Abbas talep ettiği rakamı 5 milyon Euro'ya düşürdü. Beşiktaş da teklifini revize etti.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Abbas'ın son yapılan öneriyi kabul etmesi bekleniyor ancak iş bununla da bitmiyor.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

34 yaşındaki sağ kanadın maaş ve başarı bonusu konusunda sorun yok.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

FORMA SATIŞ REKORU HEDEFİ

Buna karşın sözleşmede imaj hakları, forma satışı üzerinden pay maddesi gibi önemli detaylar bulunuyor.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Kartal, Salah ile birlikte son 10 yılın forma satış rekorunu kırmayı hedefliyor. Bunun da kulübe ciddi bir katkısı olacağı düşünülüyor.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Bu noktada Salah cephesiyle forma satış gelirinin payı üzerinden bir takım pazarlıklar yapılıyor. İmaj hakları, reklam anlaşmaları gibi önemli detaylar da masada yer alıyor.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Bu nedenle Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın kendi ücretini kabul etse de diğer maddelerin üzerine birkaç gün daha görüşme olması işin hafta başında neticeye varması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Mohamed Salah ile rekor hedefi! Ciddi gelir planı

Taraftara Salah hediyesi vermek isteyen Beşiktaş cephesi son yapılan revize teklife olumlu geri dönüş almayı umut ediyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI #MOHAMED SALAH #VİNCENZO İTALİANO #TRANSFER