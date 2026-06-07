Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano doğru tercih mi? Murat Özbostan açıkladı

İşte Italiano'nun gelişi bu noktada önem kazanıyor. Çünkü onun takımları yüksek tempolu, önde baskı yapan, rakibi hataya zorlayan ve hücumda cesur oynayan bir anlayışa sahip. Taraftarın görmek istediği futbol da aslında tam olarak bu. Ancak her transfer gibi bu tercih de risksiz değil.