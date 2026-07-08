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Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ın ardından Arsenal'dan bir yıldızı daha istediği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun transferi konusunda ilk temasın kurulduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 18:22
Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan'ı transfer eden Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor.

Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

Siyah-beyazlılar, Arsenal'ın yıldızı Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

Beşiktaş'ın Premier Lig'in son şampiyonundan bir yıldızla daha ilgilendiği öne sürüldü.

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Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

GABRIEL JESUS RADARDA

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Arsenal'dan Gabriel Jesus ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

Siyah-beyazlıların, Gabriel Jesus transferinde menajerler aracılığıyla ilk teması kurduğu aktarıldı.

Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

ITALIANO OLUMLU RAPOR VERDİ

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Gabriel Jesus transferinde olumlu rapor verdiği kaydedildi.

Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

Gabriel Jesus'un düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Gabriel Jesus'un Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

29 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

Palmeiras'ta futbola başlayan Gabriel Jesus daha sonra Manchester City ve Arsenal'da oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ARSENAL #VİNCENZO ITALİANO #LEANDRO TROSSARD #TRANSFER