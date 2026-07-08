Beşiktaş’tan Arsenal’ın bir yıldızına daha kanca! İlk temas kuruldu

Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan'ı transfer eden Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Arsenal'ın yıldızı Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Premier Lig'in son şampiyonundan bir yıldızla daha ilgilendiği öne sürüldü. GABRIEL JESUS RADARDA Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Arsenal'dan Gabriel Jesus ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Gabriel Jesus transferinde menajerler aracılığıyla ilk teması kurduğu aktarıldı. ITALIANO OLUMLU RAPOR VERDİ Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Gabriel Jesus transferinde olumlu rapor verdiği kaydedildi. Gabriel Jesus'un düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Gabriel Jesus'un Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 29 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Palmeiras'ta futbola başlayan Gabriel Jesus daha sonra Manchester City ve Arsenal'da oynadı.