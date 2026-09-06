Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte 4 maçlık aranın ardından taraftarına derbi galibiyeti hediye etmiş oldu. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Çorum FK maçının ardından Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi. VLAHOVIC DERBİYİ PAS GEÇMEDİ Süper Lig'de geçen hafta Çorum FK karşısında 3 kez ağları sarsan 26 yaşındaki santrfor, derbide de galibiyet golüne imza attı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 3 maçta 4 gol kaydeden Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde görev yaptığı 2 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. KAPTAN ORKUN, İYİ PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR Chobani Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş'ın kaptan Orkun Kökçü'nün performansı da ön plana çıktı. Siyah-beyazlı ekibin galibiyet golünde Vlahovic'e pasını çıkaran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı. DERBİ PRİMİ BELLİ OLDU Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyet sonrası oyuncularını kutladı. SOYUNMA ODASINA İNDİ Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları tebrik etti. 1 MİLYON EURO PRİM Başkan Serdal Adalı'nın derbiye özel prim açıklamasını Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutlarken prim miktarı da belli oldu. A Spor'da yer alan habere göre Başkan Adalı, Kadıköy'den 3 puanla ayrılan futbolculara ve teknik heyete toplam 1 milyon euro prim hediye etti. LİGDE RAKİP ERZURUMSPOR Süper Lig'in 5.haftasında Beşiktaş, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar daha sonra, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak.