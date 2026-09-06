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Beşiktaş'tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbi zaferine imza atan oyuncu ve teknik heyete verdiği prim sözünü tuttu. İşte Başkan Adalı'nın vereceği prim...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 13:44
Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 kazandı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte 4 maçlık aranın ardından taraftarına derbi galibiyeti hediye etmiş oldu.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Çorum FK maçının ardından Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi.

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Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

VLAHOVIC DERBİYİ PAS GEÇMEDİ

Süper Lig'de geçen hafta Çorum FK karşısında 3 kez ağları sarsan 26 yaşındaki santrfor, derbide de galibiyet golüne imza attı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 3 maçta 4 gol kaydeden Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde görev yaptığı 2 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

KAPTAN ORKUN, İYİ PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR

Chobani Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş'ın kaptan Orkun Kökçü'nün performansı da ön plana çıktı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

Siyah-beyazlı ekibin galibiyet golünde Vlahovic'e pasını çıkaran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 9 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

DERBİ PRİMİ BELLİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyet sonrası oyuncularını kutladı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

SOYUNMA ODASINA İNDİ

Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları tebrik etti.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

1 MİLYON EURO PRİM

Başkan Serdal Adalı'nın derbiye özel prim açıklamasını Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutlarken prim miktarı da belli oldu.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

A Spor'da yer alan habere göre Başkan Adalı, Kadıköy'den 3 puanla ayrılan futbolculara ve teknik heyete toplam 1 milyon euro prim hediye etti.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

LİGDE RAKİP ERZURUMSPOR

Süper Lig'in 5.haftasında Beşiktaş, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe zaferine dev prim! Başkan Serdal Adalı açıkladı...

Siyah-beyazlılar daha sonra, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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