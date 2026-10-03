Beşiktaş’tan Ferhat Gündoğdu açıklaması: “MHK'yi işaret eden bizdik!”

"MALİ YAPI BAĞIMSIZ HALE GELECEK"

Banka borçlarımızı 53 Milyon dolara indirdik. Yıllık 50 milyon dolar olan faizi, 5 milyon dolara indirdik. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yaptık. Beşiktaş, Dikilitaş Projesi'nden 8,5 Milyar TL gelir elde edecek. Gelecekte kur farkı olursa, rakam artacak. Elde edeceğimiz gelirlerin bir kısmını, 53 Milyon €'luk banka borçlarında kullanacağız. 5 yıl içinde banka borçlarımız bitecek. Dikilitaş'tan gelecek para ile yeni arsa alarak, yeni gayrimenkul projesi yapmak istiyoruz. Buradan gelecek para kadro, alt yapı ve tesisleşme için kullanılacak. Mali yapı bağımsız hale gelecek.