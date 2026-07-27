Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde oyuncu tarafına son teklifini iletti ve beklemeye geçti. Son olarak yıldız futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas, istediği menajerlik ücretini 7.5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya düşürdü. Ancak özellikle imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay gibi maddelerde beklentilerini yukarı çekti. EĞER HEDEFLERE ULAŞILIRSA Yapılan hesaplara göre bu rakamlar, hedeflere ulaşılması halinde neredeyse maaş kadar tutacak. Beşiktaş'ın yaptığı son teklifle maaş ve bonuslarla birlikte rakam 20 milyon Euro'ya yaklaştı. BİRKAÇ GÜNE NETLEŞECEK Siyah-beyazlılar, forma satışı ve reklam anlaşmaları gibi yan kazançlarla transferin maliyetini karşılamayı düşündüğü için bu kalemler Salah cephesinin arzu ettiği seviyelerde karşılık bulmadı. Yaşananların ardından top, Mohamed Salah ve temsilcisine atıldı. KISA BİR SÜRE TANINDI Menajer Ramy Abbas'a yapabilecekleri en iyi teklifin sunulduğu belirtildi ve cevap vermeleri için kısa bir süre tanındı. Transferin hafta içinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. Mısırlı yıldıza nihai teklifini ileten Beşiktaş, gelecek yanıtı beklemeye başladı.