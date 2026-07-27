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Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Beşiktaş'ta Mohamed Salah'a yapılan öneri toplamda 20 milyon Euro'ya yaklaştı. Ancak diğer kalemler, kulübün menfaatleri düşünülerek oyuncu cephesinin arzu ettiği seviyelerde karşılık bulmadı.

Giriş Tarihi: 26.07.2026 22:02 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:11