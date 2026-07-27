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Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Beşiktaş'ta Mohamed Salah'a yapılan öneri toplamda 20 milyon Euro'ya yaklaştı. Ancak diğer kalemler, kulübün menfaatleri düşünülerek oyuncu cephesinin arzu ettiği seviyelerde karşılık bulmadı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 26.07.2026 22:02 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:11
Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde oyuncu tarafına son teklifini iletti ve beklemeye geçti.

Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Son olarak yıldız futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas, istediği menajerlik ücretini 7.5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya düşürdü.

Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Ancak özellikle imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay gibi maddelerde beklentilerini yukarı çekti.

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Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

EĞER HEDEFLERE ULAŞILIRSA

Yapılan hesaplara göre bu rakamlar, hedeflere ulaşılması halinde neredeyse maaş kadar tutacak.

Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Beşiktaş'ın yaptığı son teklifle maaş ve bonuslarla birlikte rakam 20 milyon Euro'ya yaklaştı.

Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

BİRKAÇ GÜNE NETLEŞECEK

Siyah-beyazlılar, forma satışı ve reklam anlaşmaları gibi yan kazançlarla transferin maliyetini karşılamayı düşündüğü için bu kalemler Salah cephesinin arzu ettiği seviyelerde karşılık bulmadı.

Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Yaşananların ardından top, Mohamed Salah ve temsilcisine atıldı.

Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

KISA BİR SÜRE TANINDI

Menajer Ramy Abbas'a yapabilecekleri en iyi teklifin sunulduğu belirtildi ve cevap vermeleri için kısa bir süre tanındı.

Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Transferin hafta içinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş’tan Mohamed Salah’a son çağrı! Yanıt bekleniyor

Mısırlı yıldıza nihai teklifini ileten Beşiktaş, gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MOHAMED SALAH #BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI #TRANSFER