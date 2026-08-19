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Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sağ kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesinde 4 aday var.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 18.08.2026 21:44 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:07
Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

Beşiktaş, sağ kanat transferine yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların halihazırda gündeminde 4 futbolcu yer alıyor.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

İşte o isimler ve son durumlar…

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

LUKEBAKIO İÇİN OPSİYONLU TEKLİF

Siyah-beyazlılar, Benfica'nın Belçikalı oyuncusu için 3 milyon Euro kiralama ve 17 milyon Euro satın alma opsiyonu için teklif sundu.

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Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

Benfica doğrudan 20 milyon Euro bonservisle satış istiyor. Beşiktaş ise opsiyonlu kiralamaya ikna etme çabasında.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

Lukebakio takımdan ayrılmak istemediğini açıklasa da kulübü pazarlıklara oturmuş durumda.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

ADALI, NERES İÇİN ARADI

Başkan Serdal Adalı, Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'i David Neres için aradı.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

İtalyan ekibinin başkanı, bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulundu. Bu rakamı aşağı çekmek için görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

GHEDJEMIS İÇİN MONACO DA DEVREDE

Siyah-beyazlılar, Frosinone'den Fares Ghedjemis için kulününe 12 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

Monaco ise 7 milyon Euro'luk ilk teklifinin reddedilmesinin ardından 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da bonus içeren öneri sundu. İki kulüp bu transferde karşı karşıya gelmiş durumda.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

Ghedjemis'in önceliği Fransa'da forma giymek olsa da Beşiktaş'a da kapıyı açık tutuyor.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

HOCANIN ESKİ ÖĞRENCİSİ GONZALEZ

Siyah-beyazlılar, Juventus'un Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez için de girişimde bulundu.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi.

Beşiktaş’tan sağ kanat çıkarması! 4 aday var, Serdal Adalı aradı

Geride kalan sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren tecrübeli kanat için Beşiktaş'ın teklifi opsiyonlu kiralama şeklinde.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #SERDAL ADALI #TRANSFER