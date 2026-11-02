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Demirovic’ten Galatasaray maçı öncesi açıklama! “Özel bir kulüp”

Stuttgart'ta forma giyen Ermedin Demirovic, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 02.11.2026 16:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 16:12
Demirovic’ten Galatasaray maçı öncesi açıklama! Özel bir kulüp

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, konuştu.

Demirovic’ten Galatasaray maçı öncesi açıklama! Özel bir kulüp

Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde gündemine gelen oyuncu, Galatasaray'ın özel bir kulüp olduğunu söyledi.

Demirovic’ten Galatasaray maçı öncesi açıklama! Özel bir kulüp

"İSTANBUL'DA ÖZEL BİR ATMOSFER VAR"

Alman basınından DPA'ya konuşan 28 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var. Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ama bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum."

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Demirovic’ten Galatasaray maçı öncesi açıklama! Özel bir kulüp

Galatasaray ile Stuttgart, salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#STUTTGART #GALATASARAY