Demirovic’ten Galatasaray maçı öncesi açıklama! “Özel bir kulüp”

"İSTANBUL'DA ÖZEL BİR ATMOSFER VAR"

Alman basınından DPA'ya konuşan 28 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var. Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ama bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum."