Demirovic’ten Galatasaray maçı öncesi açıklama! “Özel bir kulüp”

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, konuştu. Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde gündemine gelen oyuncu, Galatasaray'ın özel bir kulüp olduğunu söyledi. 'İSTANBUL'DA ÖZEL BİR ATMOSFER VAR' Alman basınından DPA'ya konuşan 28 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: 'Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var. Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ama bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum.' Galatasaray ile Stuttgart, salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.