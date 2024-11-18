Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Tam 3 katını istediler

Gent'ten, Archie Brown için harekete geçen Fenerbahçe'den flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar... Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Jose Mourinho'nun raporuyla önceliği sol bek takviyesine veren Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgilendiği isimlerden biri de Archie Brown. Gent, 22 yaşındaki futbolcuyu 4 milyon euro bedelle İsviçre ekibi Lausanne-Sport'tan transfer etmişti. Piyasa değeri 7 milyon euro olan Archie Brown için Gent, Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi. Sarı-lacivertlilerin bu rakamı fazla bulduğu ve pazarlıklara devam ettiği aktarıldı. Archie Brown, Gent formasıyla bu sezon 23 maçta forma giydi. İngiliz sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.