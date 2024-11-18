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Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Tam 3 katını istediler

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışına başlayan Fenerbahçe, Gent'ten Archie Brown'u da listesine aldı. Gent, Archie Brown için transfer bedelinin 3 katını talep etti!

Giriş Tarihi: 18.11.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:34
Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Tam 3 katını istediler

Gent'ten, Archie Brown için harekete geçen Fenerbahçe'den flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Tam 3 katını istediler

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Jose Mourinho'nun raporuyla önceliği sol bek takviyesine veren Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgilendiği isimlerden biri de Archie Brown.

Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Tam 3 katını istediler

Gent, 22 yaşındaki futbolcuyu 4 milyon euro bedelle İsviçre ekibi Lausanne-Sport'tan transfer etmişti.

Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Tam 3 katını istediler

Piyasa değeri 7 milyon euro olan Archie Brown için Gent, Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi.

Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Tam 3 katını istediler

Sarı-lacivertlilerin bu rakamı fazla bulduğu ve pazarlıklara devam ettiği aktarıldı.

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