Fenerbahçe yönetimi futbolculara derbi primini açıkladı! Sergen Yalçın 11 kararını verdi...

Süper Lig'in 28.haftası bugün dev bir maça daha sahne olacak. Dün oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde SABAH Spor, iki devdeki son durumu 10'ar maddeyle özetledi. Sarı-lacivertlilerdeki galibiyet primi de belli oldu. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 10:25
Galatasaray ile puan farkını eritmek isteyen Fenerbahçe, bu akşam sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takım arasındaki kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Chobani Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Müsabakaya saatler kala SABAH Spor, her iki takımdaki son durumu 10'ar maddeyle özetledi. Fenerbahçe'nin derbi primi dikkatleri çekti.

10 MADDEDE FENERBAHÇE

1 - Lige verilen milli ara sarı-lacivertliler için çok önemliydi. Bu süreçte sakatlıkları bulunan Skriniar, Semedo, Talisca iyileşti ve oynayabilecek duruma geldi.

DERBİYE TAM KONSANTRE

2 - Domenico Tedesco da arada tamamen Beşiktaş'a odaklandı. Tesislerde kamp kuran İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk günlerinde olduğu gibi Samandıra'da kaldı.

OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜ

3 - Fenerbahçeli yöneticiler, sık sık soluğu tesislerde alarak takıma destek olmaya çalıştılar. Başkan Sadettin Saran, teknik heyetin yanı sıra futbolcularla tek tek görüştü.

DERBİ PRİMİ BELLİ OLDU

4 - Uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermeyi isteyen Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını iyice açtı. Beşiktaş galibiyetinin primi 1.5 milyon Euro olarak belirlendi.

SKRINIAR DÖNÜYOR

5 - Sarı-lacivertlilerde kaleyi Ederson koruyacak. Sağ bekte Semedo'nun antrenman eksiği var. Bu konuda Tedesco kararını, karşılaşma öncesi verecek. Sol bekte Archie Brown, stoperde ise Skriniar ve Oosterwolde görev yapacak.

ORTA ALAN BELLİ

6 - Orta ikilinin Kante ve Guendouzi'den oluşturulması beklenirken Nene sağ kanatta, Kerem Aktürkoğlu sol kanatta, Talisca ileri uçta, hemen arkasında ise Asensio oynayacak.

ORKUN'A KANTE ÖNLEMİ

7 - Tedesco, çok formda olan Orkun Kökçü'ye Kante ile önlem alacak. Fransız yıldızdan, özellikle Orkun'a yakın oynayarak, formda rakibinin etkinliğini sıfırlaması istendi.

DERBİYE ÖZEL HAZIRLIK

8 - Taraftarlar da Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandı. Tribünlerde koreografi yapılacağı, ayrıca Galatasaray maçı öncesinde olduğu gibi şarkılar eşliğinde ışık şovla maç atmosferinin iyice yukarıya çekileceği belirtildi.

MERT HAKAN GELECEK

9 - Tahliye kararı ile serbest kalan Mert Hakan Yandaş da uzun bir aradan sonra maç havası soluyacak. Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarına tribünden destek vereceği belirtildi.

TEDESCO'NUN KADER MAÇI

10 - Sahadan çıkacak sonucun hem Tedesco hem de yönetim açısından belirleyici etkileri olacak. Olası bir mağlubiyette hocanın gelecek sezon da takımın başında kalması biraz daha zorlaşacak. Ayrıca kulüpte yeniden seçim gündemi oluşması ihtimali son derece yüksek.

10 MADDEDE BEŞİKTAŞ

1 - Beşiktaş'ta milli arada 12 futbolcu takımda yoktu. Antrenmanlar az sayıda oyuncuyla geçerken bu nedenle altyapıdan destek alındı.

MİLLİ OYUNCULAR SAĞLAM DÖNDÜ

2 - Siyah-beyazlılarda, söz konusu 12 isimden sakatlık şikâyeti gelmemesi teknik ekibi oldukça rahatlattı. Kartal, derbi öncesi milli takımlara giden oyuncularında problem yaşamadı.

EMİRHAN DÖNÜYOR

3 - Emirhan Topçu ve El Bilal Toure bu süreçte takıma dönüş hazırlıklarını yaptı. Bir süredir sakatlığı bulunan iki isimden Emirhan, derbide oynayabilecek duruma yaklaştı. Fiziksel eksiklikleri bulunan Toure ise kadroya alınmadı.

UDUOKHAI ÖNDE

4 - Teknik direktör Sergen Yalçın, ideal 11'ini koruyor. Yalçın'ın sol stoper dışında herhangi bir kararsızlığı bulunmuyordu. Sol stoperde de Djalo ile Uduokhai arasındaki tercihte Uduokhai bir adım önde duruyor.

NDIDI-ASLLANI-ORKUN

5 - Siyah-beyazlılarda orta saha hattı yine üçlü olacak. Ndidi, Asllani ve Orkun birlikte görev yapacak. Hücum hattı ise Cerny ve Olaitan'ın kanat, Oh'un santrforda görevlendirilmesiyle tamamlanacak

TAKIMA UYARI YAPTI

6 - Sergen Yalçın, dikkatli ve kontrollü bir oyun istiyor. Bu sezon ligdeki iki derbide (Fenerbahçe ve Trabzonspor) kırmızı kart gören ve sıkıntı çeken siyah-beyazlılarda, Yalçın'ın bu konuda takımı uyardığı aktarıldı.

CERNY'NİN ODAĞI BEŞİKTAŞ

7 - Cerny milli arada Çekya'dan davet alsa da kabul etmedi. Önce ülkesine ailesinin yanına giden ve burada sorunlarını çözen tecrübeli isim, kafasını tamamen toparlamış ve hırslı bir şekilde İstanbul'a geri döndü.

OYUN LİDERİ OLACAK

8 - Siyah-beyazlıların en büyük güvencesi Orkun Kökçü. Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'inde tabelaya etki eden ve formunun zirvesinde olan milli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyun lideri olacak.

OH ALAN AÇACAK

9 - Sergen Yalçın, son dönemde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe savunmasına karşı güçlü bir ön alan presi istiyor. Oh, Olaitan ve Orkun hücum presin başaktörleri olacak. Güney Koreli Oh'un, rakip stoperleri sürekli gezdirerek takım arkadaşlarına alan açması isteniyor.

DERBİYE PRİM KARARI

10 - Başkan Serdal Adalı, derbi öncesi 3 günü Ümraniye'de geçirdi. Teknik ekibe ve takıma moral veren Adalı, galibiyet priminin ne kadar olacağının kararını ise kaptan Orkun ve arkadaşlarına bıraktı.