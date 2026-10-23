Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındığı öğrenildi. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, devre arasında takıma veda edeceği aktarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 23.10.2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 17:12
Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

Fenerbahçe'de kurmaylar devre arası öncesi transfer ve kadro planlama çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada 2 puan toplayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir karara imza atıldığı belirtildi.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan oyuncuyla ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

MIMOVIC İLE VEDA KARARI

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic ile ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

Fenerbahçe kurmaylarının, Ognjen Mimovic için teklif beklediği vurgulandı.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

F.BAHÇE'DE MAÇA ÇIKMADI

22 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'de henüz maça çıkmadı.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

Sırp oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Ognjen Mimovic'in güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

6.7 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu devre arasında Ognjen Mimovic için 6 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık ortaya çıktı! Devre arasında gidiyor

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Zenit ve Pafos'ta kiralık olarak forma giymişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #OGNJEN MİMOVİC #TRANSFER