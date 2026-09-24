Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar günü kritik bir Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertlilerin gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10.30'da başlayacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Vincenzo Italiano itirafı! Fenerbahçe'de mevcut yönetimin, gerçekleştirilecek toplantıda kapsamlı yatırım planı için üyelerin onayına başvuracağı öğrenildi. BİRÇOK PROJE GÜNDEMDE Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimin tesislerden stadyuma, eğitim yatırımlarından gayrimenkul projelerine kadar uzanan gündemlerle ilgili kongre üyelerinden yetki isteyeceği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; Can Bartu Tesisleri'nin kullanım alanının genişletilmesi için Hazine'ye ait bölümün kulübe kazandırılması konusunda temasların sürdüğü aktarıldı. Maltepe'deki futbol akademisinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. MÜZE PLANI Fenerbahçe yönetimin ayrıca Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi yapıyı kulübün tarihi ile ilgili bir müzeye dönüştürmeyi planladığı ifade edildi. Fenerbahçe'de stadyum projesinin de dikkat çektiği vurgulandı. Hazırlanan çalışma kapsamında mevcut kapasitenin yaklaşık 10 bin artırılarak 60 bin seviyesine taşınmasının hedeflendiği belirtildi. PİYANGO ORGANİZASYONU İÇİN İZİN BEKLENİYOR Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Fenerbahçe'nin 120. yılı için izinlerin tamamlanması durumunda özel bir piyango organizasyonu düzenlemeyi planladığı aktarıldı. Öte yandan kulüp bünyesinde kolej yapılanmasının yeniden oluşturulmasının gündemde olduğu vurgulandı.