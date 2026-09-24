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Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 27 Eylül Pazar günü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertlilerde, Aziz Yıldırım'ın üyelerden isteyeceği yetkiler belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2026 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 18:31
Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı
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Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar günü kritik bir Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10.30'da başlayacak.

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Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

Fenerbahçe'de mevcut yönetimin, gerçekleştirilecek toplantıda kapsamlı yatırım planı için üyelerin onayına başvuracağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

BİRÇOK PROJE GÜNDEMDE

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimin tesislerden stadyuma, eğitim yatırımlarından gayrimenkul projelerine kadar uzanan gündemlerle ilgili kongre üyelerinden yetki isteyeceği belirtildi.

Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

Fanatik'in haberine göre; Can Bartu Tesisleri'nin kullanım alanının genişletilmesi için Hazine'ye ait bölümün kulübe kazandırılması konusunda temasların sürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

Maltepe'deki futbol akademisinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

MÜZE PLANI

Fenerbahçe yönetimin ayrıca Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi yapıyı kulübün tarihi ile ilgili bir müzeye dönüştürmeyi planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

Fenerbahçe'de stadyum projesinin de dikkat çektiği vurgulandı. Hazırlanan çalışma kapsamında mevcut kapasitenin yaklaşık 10 bin artırılarak 60 bin seviyesine taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

PİYANGO ORGANİZASYONU İÇİN İZİN BEKLENİYOR

Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Fenerbahçe'nin 120. yılı için izinlerin tamamlanması durumunda özel bir piyango organizasyonu düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de kritik tarih! Aziz Yıldırım’ın isteyeceği yetkiler ortaya çıktı

Öte yandan kulüp bünyesinde kolej yapılanmasının yeniden oluşturulmasının gündemde olduğu vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM