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Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren takımdan ayrılan Emre Mor'dan büyük bir sürpriz geldi. 28 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibi ile deneme antrenmanlarına çağrıldı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 16:31
Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

Fatih Karagümrük'ten 2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdi.

Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

Sarı-lacivertlilere katıldığı günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan Emre Mor, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

Kanarya'nın sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiraladığı 28 yaşındaki futbolcunun geleceğine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

Hollanda ekibi, Emre Mor'u deneme antrenmanına çağırırken, bu gelişme kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu.

Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

NIJMEGEN'E GİDİYOR

Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen, Emre Mor'un önümüzdeki hafta takımla deneme antrenmanlarına çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan duyuruda, "28 yaşındaki Türk kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon sözleşmesi Fenerbahçe tarafından feshedildikten sonra Nijmegen'de yeniden takım antrenmanlarına başlayacak" denildi.

Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sağ kanat oyuncusu Emre Mor, Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 49 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

PERFORMANSI

Sadece 1,749 dakika süre alan Mor, bu zaman zarfında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 5 de asist katkısı verdi.

Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

MİLLİ FORMAYLA 15 MAÇ

A Milli Takım formasını da toplamda 15 kez terleten Emre, 733 dakikada 1 gol – 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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