Fenerbahçe’den ayrılan Emre Mor’dan büyük sürpriz! İşte yeni takımı...

Fatih Karagümrük'ten 2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdi. Sarı-lacivertlilere katıldığı günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan Emre Mor, takımdan ayrıldı. Kanarya'nın sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiraladığı 28 yaşındaki futbolcunun geleceğine dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda ekibi, Emre Mor'u deneme antrenmanına çağırırken, bu gelişme kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu. NIJMEGEN'E GİDİYOR Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen, Emre Mor'un önümüzdeki hafta takımla deneme antrenmanlarına çıkacağını açıkladı. RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Kulüpten yapılan duyuruda, '28 yaşındaki Türk kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon sözleşmesi Fenerbahçe tarafından feshedildikten sonra Nijmegen'de yeniden takım antrenmanlarına başlayacak' denildi. FENERBAHÇE KARİYERİ Sağ kanat oyuncusu Emre Mor, Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 49 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI Sadece 1,749 dakika süre alan Mor, bu zaman zarfında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 5 de asist katkısı verdi. MİLLİ FORMAYLA 15 MAÇ A Milli Takım formasını da toplamda 15 kez terleten Emre, 733 dakikada 1 gol – 3 asistlik performans sergiledi. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro olarak gösteriliyor.