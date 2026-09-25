Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk hasretini dindirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda performansı yetersiz bulunan Romelu Lukaku için harekete geçildi. Chobani Stadyumu 3 ayda yenilendi! | Video Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım, takımın önemli isimleriyle yakından ilgilenmeye devam ediyor. Takvim'de yer alan habere göre; Yıldırım'ın milli ara sonrasında Romelu Lukaku ile özel bir görüşme yapmayı planladığı belirtildi. Haberde Aziz Yıldırım'ın Belçikalı golcüyle bir araya gelerek kendisine moral vereceği ifade edildi. Romelu Lukaku'nun takıma ve sezona daha güçlü şekilde odaklanması için yapılacak görüşmenin önem taşıdığı aktarıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, daha önce Ederson ile de özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Ederson ile yapılan görüşmenin ardından oyuncunun performansında dikkat çeken bir yükseliş gözlemlenmişti. Yıldırım'ın şimdi de Lukaku ile görüşerek deneyimli golcüye destek olmasının beklendiği kaydedildi Lukaku'nun performansının nasıl olacağı merak konusu olurken, milli ara sonrası Fenerbahçe yönetiminin Lukaku'dan güçlü bir performans beklediği ifade edildi. 6 MİLYON EURO Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki golcüsü Lukaku'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe oyuncuyu sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den kadrosuna katmıştı. Belçikalı futbolcu, Kanarya'da toplam 8 maça çıktı ve 191 dakika süre bulabildi.