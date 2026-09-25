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Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Romelu Lukaku için dikkat çeken bir karar geldi. Sarı-lacivertli takımda başkan Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 10:13
Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk hasretini dindirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Sarı-lacivertli takımda performansı yetersiz bulunan Romelu Lukaku için harekete geçildi.

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Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım, takımın önemli isimleriyle yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Takvim'de yer alan habere göre; Yıldırım'ın milli ara sonrasında Romelu Lukaku ile özel bir görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Haberde Aziz Yıldırım'ın Belçikalı golcüyle bir araya gelerek kendisine moral vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Romelu Lukaku'nun takıma ve sezona daha güçlü şekilde odaklanması için yapılacak görüşmenin önem taşıdığı aktarıldı.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, daha önce Ederson ile de özel bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Ederson ile yapılan görüşmenin ardından oyuncunun performansında dikkat çeken bir yükseliş gözlemlenmişti.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Yıldırım'ın şimdi de Lukaku ile görüşerek deneyimli golcüye destek olmasının beklendiği kaydedildi

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Lukaku'nun performansının nasıl olacağı merak konusu olurken, milli ara sonrası Fenerbahçe yönetiminin Lukaku'dan güçlü bir performans beklediği ifade edildi.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

6 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki golcüsü Lukaku'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Fenerbahçe oyuncuyu sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Belçikalı futbolcu, Kanarya'da toplam 8 maça çıktı ve 191 dakika süre bulabildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ROMELU LUKAKU #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE