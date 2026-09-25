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Fenerbahçe’den Lukaku kararı! Aziz Yıldırım bir kez daha devreye girdi...

Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Romelu Lukaku için dikkat çeken bir karar geldi. Sarı-lacivertli takımda başkan Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 10:13