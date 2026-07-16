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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bir sonraki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisini elemesi durumunda 5 takımdan biriyle karşı karşıya gelecek. İşte o takımlar...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 14:44