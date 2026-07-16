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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bir sonraki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisini elemesi durumunda 5 takımdan biriyle karşı karşıya gelecek. İşte o takımlar...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 14:44
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

Chobani Stadyumu'nda 21 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančukas yönetecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA

Mücadelenin rövanşı ise 28 Temmuz Salı günü Gornik Zabrze'nin maçlarına ev sahipliği yapan Ernest Pohl Stadı'nda oynanacak.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında gruplara kalma yolunda hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

İŞTE O TAKIMLAR

- Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

- Sparta Prag

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

- Sturm Graz

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

- Hearts

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

- NEC Nijmegen

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

KURA ÇEKİMİ 20 TEMMUZ'DA

Üçüncü ön eleme turu karşılaşmalarının kura çekimi 20 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

Bu turda ilk maçlar 4-5 Ağustos, ikinci maçlar 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Gornik Zabrze’yi elerse...

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off aşamasının kura çekimi ise 3 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. İlk maçlar 18-19 Ağustos ikinci maçlar 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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