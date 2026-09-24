Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

Zinedine Zidane ile çalışacak olmaları ile ilgili Adrien Rabiot, "Zidane'ı bireysel olarak tanımıyordum. Bize günlük hayatta çok önem veriyor. Bazen çok sessiz ama bakışlarıyla bize çok yardımcı oluyor. O bir efsane" sözlerini dile getirdi.