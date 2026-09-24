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Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile karşılaşacak olan Fransa'da Adrien Rabiot açıklamalarda bulundu. Adrien Rabiot, UEFA Uluslar Ligi'ndeki hedeflerini açıkladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2026 18:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 18:58
Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı
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Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak.

Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

Kocaeli'de oynanacak müsabaka öncesi Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından Adrien Rabiot, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fransa'da Adrien Rabiot'dan Türkiye maçı yorumu!

Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

Zinedine Zidane ile çalışacak olmaları ile ilgili Adrien Rabiot, "Zidane'ı bireysel olarak tanımıyordum. Bize günlük hayatta çok önem veriyor. Bazen çok sessiz ama bakışlarıyla bize çok yardımcı oluyor. O bir efsane" sözlerini dile getirdi.

Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

"TEK AMACIMIZ KAZANMAK"

Kazanmayı amaçladıklarını belirten Adrien Rabiot, "Hocamız başta olmak üzere yenilikler var. Yeni bir düzen olacak. Bizim tek amacımız kazanmak" şeklinde konuştu.

Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

Türk takımları ile ilgili soruya Adrien Rabiot, "Türk takımlarını biliyorum. Türkiye Milli Futbol Takımı'nı da biliyorum. Burada çok ama çok sıcak bir futbol camiası var. Hazırlandık ve aramızda konuştuk. Biz profesyonel oyuncularız. Bizim amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu oynamak" cevabını verdi.

Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

"MERİH BENİM ARKADAŞIM"

Merih Demiral ile konuşup konuşmadığına dair soruyu Adrien Rabiot, "Merih Demiral benim arkadaşım. Juventus'ta beraberdik. Umuyorum ki yarın sahada beraber oynarız. Onu saha içinde görmekten çok mutlu olurum" şeklinde cevapladı.

Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

DEV MAÇ ATV'DE

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı konuk edeceği müsabaka yarın akşam 21.45'te atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fransa’da Adrien Rabiot’dan Türkiye maçı sözleri! Uluslar Ligi hedefini açıkladı

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki müsabaka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE #FRANSA #ULUSLAR LİGİ