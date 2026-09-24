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Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki Türkiye maçı öncesi konuştu. Zinedine Zidane, Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2026 19:15 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 19:16
Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Fransa, A Milli Futbol Takımı deplasmanında sahaya çıkacak.

Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zinedine Zidane açıkladı! Kylian Mbappe, Türkiye maçında oynayacak mı?

Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

Türkiye ile oynayacakları maça dair Zinedine Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı bizi bekliyor. Umarım yarın çok güzel bir maç olacak" sözlerini dile getirdi.

Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

"ARDA GÜLER ÇOK ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Arda Güler ile ilgili soruya Zinedine Zidane, "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum" cevabını verdi.

Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

Atmosfere dair konuşan Zinedine Zidane, "Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar ateşli ve sıcak olduğu için bizim oyuncularımız da buna göre hazırlandı" açıklamasını yaptı.

Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

"TÜRKİYE HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansına dair Zinedine Zidane, "Türkiye Milli Takımı'nın son Dünya Kupası'nda gruptan çıkamaması hiç beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Yarın çok zor bir maç olacak. Biliyorum ki bize problem çıkaracaklar" dedi.

Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

Kylian Mbappe'nin durumu ile ilgili soruya Zinedine Zidane, "Kylian Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum" cevabını verdi.

Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

KOCAELİ'DE OYNANACAK

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki müsabakaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

Türkiye – Fransa maçı yarın akşam saat 21.45'te atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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