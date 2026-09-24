Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Fransa, A Milli Futbol Takımı deplasmanında sahaya çıkacak. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zinedine Zidane açıkladı! Kylian Mbappe, Türkiye maçında oynayacak mı? Türkiye ile oynayacakları maça dair Zinedine Zidane, 'Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı bizi bekliyor. Umarım yarın çok güzel bir maç olacak' sözlerini dile getirdi. 'ARDA GÜLER ÇOK ÇOK İYİ BİR OYUNCU' Arda Güler ile ilgili soruya Zinedine Zidane, 'Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum' cevabını verdi. Atmosfere dair konuşan Zinedine Zidane, 'Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar ateşli ve sıcak olduğu için bizim oyuncularımız da buna göre hazırlandı' açıklamasını yaptı. 'TÜRKİYE HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL' A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansına dair Zinedine Zidane, 'Türkiye Milli Takımı'nın son Dünya Kupası'nda gruptan çıkamaması hiç beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Yarın çok zor bir maç olacak. Biliyorum ki bize problem çıkaracaklar' dedi. Kylian Mbappe'nin durumu ile ilgili soruya Zinedine Zidane, 'Kylian Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum' cevabını verdi. KOCAELİ'DE OYNANACAK A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki müsabakaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak. Türkiye – Fransa maçı yarın akşam saat 21.45'te atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.