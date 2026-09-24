Fransa’da Zinedine Zidane’dan Arda Güler övgüsü! Kylian Mbappe oynayacak mı?

Türkiye ile oynayacakları maça dair Zinedine Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı bizi bekliyor. Umarım yarın çok güzel bir maç olacak" sözlerini dile getirdi.