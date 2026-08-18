Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'da kurmaylar, transfer çalışmalarında rotasını yıldız isimlere çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda yıldız futbolcu Marcus Rashford'ı gündemine aldığı öğrenildi. MENAJERLER ÖNERDİ TRT Spor'un haberine göre; Marcus Rashford'ın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtildi. İngiliz yıldızın, Manchester United'dan ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı. Marcus Rashford transferinde Galatasaray'ın ilerleyen günlerde nabız yoklayabileceği ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Marcus Rashford'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. DEV KULÜPLERDE OYNADI Manchester United altyapısında yetişen Marcus Rashford daha sonra Aston Villa ve Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. İngiltere Milli Takımı'nda 78 kez şans bulan Marcus Rashford, 19 gol sevinci yaşadı. Marcus Rashford her iki kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor.