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Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın gündemine Marcus Rashford'ın geldiği iddia edildi. 28 yaşındaki İngiliz yıldızın ayrılmak istediği belirtildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2026 19:11 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 19:12
Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'da kurmaylar, transfer çalışmalarında rotasını yıldız isimlere çevirdi.

Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda yıldız futbolcu Marcus Rashford'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

MENAJERLER ÖNERDİ

TRT Spor'un haberine göre; Marcus Rashford'ın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtildi.

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Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

İngiliz yıldızın, Manchester United'dan ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

Marcus Rashford transferinde Galatasaray'ın ilerleyen günlerde nabız yoklayabileceği ifade edildi.

Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Marcus Rashford'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Manchester United altyapısında yetişen Marcus Rashford daha sonra Aston Villa ve Barcelona'da kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

İngiltere Milli Takımı'nda 78 kez şans bulan Marcus Rashford, 19 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray için Marcus Rashford iddiası! Ayrılmak istiyor

Marcus Rashford her iki kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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