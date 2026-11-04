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Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 11:40
Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, üst üste 2'nci zaferini kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

Galatasaray, elde ettiği galibiyetle Devler Ligi'nde Alman temsilcilerine karşı oynadığı son 7 maçlık kazanamama serisine (6 mağlubiyet, 1 beraberlik) son verdi.

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Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

Alman ekiplerine karşı son galibiyetini 12 Mart 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, bu kulvarda 13 yıl sonra bir Alman takımını mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

KASASINI DOLDURUYOR

Cimbom, Alman temsilcisini mağlup edip oldukça kritik bir galibiyet alırken, önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

2,1 MİLYON EURO DAHA

Milliyet'te yer alan habere göre Devler Ligi'nin lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon euro kazanan Galatasaray, dünkü zaferle 2,1 milyon euro daha kazandı.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

Daha önce elde ettiği galibiyetle birlikte sarı-kırmızılıların iki maçtan kazandığı toplam galibiyet primi 4,2 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

SIRALAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Galatasaray'ın lig aşamasının sonunda yer alacağı sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması durumunda ise 1 milyon euro daha kazanacak.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

İLK 8'E 11 MİLYON EURO

Temsilcimiz, ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek.

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

KALAN MAÇLAR

24 Kasım Salı | Galatasaray 20.45 Aston Villa

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

8 Aralık Salı | AEK 23.00 Galatasaray

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

19 Ocak Salı | Galatasaray 20.45 Feyenoord

Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

27 Ocak Salı | PSG 23.00 Galatasaray

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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