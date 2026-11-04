Galatasaray kazandıkça kasasını dolduruyor! Şampiyonlar Ligi’nde dev gelir...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, üst üste 2'nci zaferini kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Galatasaray, elde ettiği galibiyetle Devler Ligi'nde Alman temsilcilerine karşı oynadığı son 7 maçlık kazanamama serisine (6 mağlubiyet, 1 beraberlik) son verdi. Alman ekiplerine karşı son galibiyetini 12 Mart 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, bu kulvarda 13 yıl sonra bir Alman takımını mağlup etmeyi başardı. KASASINI DOLDURUYOR Cimbom, Alman temsilcisini mağlup edip oldukça kritik bir galibiyet alırken, önemli bir gelirin de sahibi oldu. 2,1 MİLYON EURO DAHA Milliyet'te yer alan habere göre Devler Ligi'nin lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon euro kazanan Galatasaray, dünkü zaferle 2,1 milyon euro daha kazandı. Daha önce elde ettiği galibiyetle birlikte sarı-kırmızılıların iki maçtan kazandığı toplam galibiyet primi 4,2 milyon euroya ulaştı. SIRALAMASI ÇOK ÖNEMLİ Galatasaray'ın lig aşamasının sonunda yer alacağı sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması durumunda ise 1 milyon euro daha kazanacak. İLK 8'E 11 MİLYON EURO Temsilcimiz, ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek. KALAN MAÇLAR 24 Kasım Salı | Galatasaray 20.45 Aston Villa 8 Aralık Salı | AEK 23.00 Galatasaray 19 Ocak Salı | Galatasaray 20.45 Feyenoord 27 Ocak Salı | PSG 23.00 Galatasaray