Trend Galeri Trend Spor Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Stuttgart'ta büyük bir kriz patlak verdi. Alman ekibinde, iki oyuncunun durumu belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 29.10.2026 19:39 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 19:40
Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi çifte şok yaşadı.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

Alman ekibinde, iki oyuncunun Galatasaray maçı öncesi sakatlandığı açıklandı.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

STUTTGART AÇIKLADI

Stuttgart, Angelo Stiller ile Leo Sauer'in sakatlığını resmen açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

Angelo Stiller'in adductor kasında zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 7 puan topladı.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

Leo Sauer ile Angelo Stiller'in Galatasaray maçında oynayıp oynamayacakları henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

İSTANBUL'DA OYNANACAK

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki müsabaka 3 Kasım Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #STUTTGART