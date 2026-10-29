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Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Stuttgart'ta büyük bir kriz patlak verdi. Alman ekibinde, iki oyuncunun durumu belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.10.2026 19:39 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 19:40