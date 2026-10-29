Galatasaray maçı öncesi Stuttgart’a çifte şok! Resmen açıklandı

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi çifte şok yaşadı. Alman ekibinde, iki oyuncunun Galatasaray maçı öncesi sakatlandığı açıklandı. STUTTGART AÇIKLADI Stuttgart, Angelo Stiller ile Leo Sauer'in sakatlığını resmen açıkladı. Angelo Stiller'in adductor kasında zorlanma tespit edildiği belirtildi. 3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 7 puan topladı. Leo Sauer ile Angelo Stiller'in Galatasaray maçında oynayıp oynamayacakları henüz netlik kazanmadı. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı hanesine yazdırdı. İSTANBUL'DA OYNANACAK Galatasaray ile Stuttgart arasındaki müsabaka 3 Kasım Salı günü İstanbul'da oynanacak.