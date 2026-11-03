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Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yıldızı Aleksey Batrakov maçtaki performansıyla ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 21:25
Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

Sarı-kırmızılı takımda Aleksey Batrakov'un performansı hayran bıraktı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

PERDEYİ AÇTI

Galatasaray'da Aleksey Batrakov, Stuttgart maçının 12. dakikasında gol perdesini açan isim oldu.

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Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

Rus on numara, bu golden 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve duble yaptı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

DEVLER LİGİ'NDE 4. GOL

Aleksey Batrakov, Stuttgart maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e çıkardı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

21 yaşındaki genç yetenek, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

AVRUPA'DA ÇOK ETKİLİ

Aleksey Batrakov, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçında da fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

Rus on numara, bu sezon Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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