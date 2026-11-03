Galatasaray’da Aleksey Batrakov fırtınası! Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda Aleksey Batrakov'un performansı hayran bıraktı. PERDEYİ AÇTI Galatasaray'da Aleksey Batrakov, Stuttgart maçının 12. dakikasında gol perdesini açan isim oldu. Rus on numara, bu golden 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve duble yaptı. DEVLER LİGİ'NDE 4. GOL Aleksey Batrakov, Stuttgart maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e çıkardı. 21 yaşındaki genç yetenek, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. AVRUPA'DA ÇOK ETKİLİ Aleksey Batrakov, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçında da fileleri havalandırmıştı. Rus on numara, bu sezon Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu konumunda.