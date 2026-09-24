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Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da ara transfer döneminde sürpriz bir ayrılık yaşanabileceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların yıldızı için yeniden teklif yapılma ihtimali olduğu aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2026 17:31 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 17:32
Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…
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Galatasaray'da liglere verilen milli arada hazırlıklar devam ediyor.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

Süper Lig'de milli araya 13 puanla ikinci sırada giren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yaşanabileceği öne sürüldü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Vincenzo Italiano itirafı!

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan temsilcisinin devre arasında yeniden harekete geçeceği vurgulandı.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

TORREIRA'YA İLGİ SÜRÜYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya sezon başında olan ilginin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

Fiorentina'nın devre arasında, Lucas Torreira için yeni bir girişim yapacağı aktarıldı.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

SPORTİF DİREKTÖR YENİDEN DEVREYE GİRECEK

Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Lucas Torreira için bir kez daha girişimde bulunacağı ifade edildi.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sezon başında ayrılığına Okan Buruk'un onay vermediği vurgulandı.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

Fiorentina'nın Lucas Torreira'ya cazip bir teklif sunacağı belirtildi.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

4 GOLE ETKİ ETTİ

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

30 yaşındaki ön liberonun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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