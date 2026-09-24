Galatasaray’da ayrılık iddiası! Ara transfer döneminde yeniden…

Galatasaray'da liglere verilen milli arada hazırlıklar devam ediyor. Süper Lig'de milli araya 13 puanla ikinci sırada giren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yaşanabileceği öne sürüldü. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Vincenzo Italiano itirafı! Galatasaray'ın yıldızı için İtalyan temsilcisinin devre arasında yeniden harekete geçeceği vurgulandı. TORREIRA'YA İLGİ SÜRÜYOR İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya sezon başında olan ilginin sürdüğü belirtildi. Fiorentina'nın devre arasında, Lucas Torreira için yeni bir girişim yapacağı aktarıldı. SPORTİF DİREKTÖR YENİDEN DEVREYE GİRECEK Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Lucas Torreira için bir kez daha girişimde bulunacağı ifade edildi. Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sezon başında ayrılığına Okan Buruk'un onay vermediği vurgulandı. Fiorentina'nın Lucas Torreira'ya cazip bir teklif sunacağı belirtildi. 4 GOLE ETKİ ETTİ Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asist üretti. 30 yaşındaki ön liberonun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.