Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

27 yaşındaki futbolcunun bugün ameliyat edileceği duyurulurken yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Victor Osimhen için yarın (bugün) Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.