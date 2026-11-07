Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

Sahasında bugün Amedspor'u ağırlayacak Galatasaray'a yıldız golcüsü Victor Osimhen'den gelen kötü haber moralleri bozdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı santrforun Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini aktardı. 27 yaşındaki futbolcunun bugün ameliyat edileceği duyurulurken yapılan açıklamada, 'Oyuncumuz Victor Osimhen için yarın (bugün) Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır' ifadeleri kullanıldı. 4 HAFTA YOK Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor. Yıldız golcünün Süper Lig'de Amedspor, Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçlarını kaçırması öngörülüyor. HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor. Victor Osimhen, Stuttgart maçında zeminin kötülüğüne isyan etmişti. 3 MAÇTA OYNAMAMIŞTI Osimhen, bundan önceki kasık gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 maçta yoktu. Devler Ligi'ndeki Sporting maçını 3-1 ve ligdeki Trabzonspor müsabakasını 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar Kocaelispor'u 1-0 yendi. 13 GOLE ETKİ ETTİ Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti.