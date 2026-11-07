Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılılarda, Nijeryalı yıldızın dönüşü için hedeflenen maç ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 07.11.2026 07:10
Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

Sahasında bugün Amedspor'u ağırlayacak Galatasaray'a yıldız golcüsü Victor Osimhen'den gelen kötü haber moralleri bozdu.

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı santrforun Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini aktardı.

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

27 yaşındaki futbolcunun bugün ameliyat edileceği duyurulurken yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Victor Osimhen için yarın (bugün) Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

4 HAFTA YOK

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

Yıldız golcünün Süper Lig'de Amedspor, Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçlarını kaçırması öngörülüyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

Victor Osimhen, Stuttgart maçında zeminin kötülüğüne isyan etmişti.

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

3 MAÇTA OYNAMAMIŞTI

Osimhen, bundan önceki kasık gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 maçta yoktu.

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

Devler Ligi'ndeki Sporting maçını 3-1 ve ligdeki Trabzonspor müsabakasını 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Galatasaray’da Victor Osimhen kabusu! İşte sahalara dönmesi hedeflenen maç

13 GOLE ETKİ ETTİ

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN #STUTTGART #OKAN BURUK