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Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'in zeminden şikayetçi olması ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 23:02
Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart karşısında 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

Sarı-kırmızılıların gollerini 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti.

Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

Galatasaray'da Victor Osimhen'in maç içerisinde yaşadığı bir sekans dikkat çekti.

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Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

ZEMİNDEN RAHATSIZ OLDU

Galatasaray'da Victor Osimhen, müsabaka devam ederken zeminin durumundan rahatsız oldu.

Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

Victor Osimhen bu şikayetini teknik heyete iletti.

Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

Galatasaray'da yaşanan bu görüntü zemin problemini bir kez daha gündeme getirdi.

Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Galatasaraylı taraftarlar, zeminin durumuna sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi.

Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

Galatasaray, geçtiğimiz milli arada stadyum zemininde bakım çalışmalarına imza atmıştı.

Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

KERİMOĞLU: OYUN ZEMİNE TAKILDI

Galatasaray'ın oynadığı maçı yorumlayan Tugay Kerimoğlu saha kenarında yaptığı değerlendirmede, "Oyun zemine takıldı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN #STUTTGART