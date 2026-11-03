Galatasaray’da zemin krizi! Osimhen şikayet etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart karşısında 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti. Galatasaray'da Victor Osimhen'in maç içerisinde yaşadığı bir sekans dikkat çekti. ZEMİNDEN RAHATSIZ OLDU Galatasaray'da Victor Osimhen, müsabaka devam ederken zeminin durumundan rahatsız oldu. Victor Osimhen bu şikayetini teknik heyete iletti. Galatasaray'da yaşanan bu görüntü zemin problemini bir kez daha gündeme getirdi. SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI Galatasaraylı taraftarlar, zeminin durumuna sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Galatasaray, geçtiğimiz milli arada stadyum zemininde bakım çalışmalarına imza atmıştı. KERİMOĞLU: OYUN ZEMİNE TAKILDI Galatasaray'ın oynadığı maçı yorumlayan Tugay Kerimoğlu saha kenarında yaptığı değerlendirmede, 'Oyun zemine takıldı' ifadelerini kullandı.