Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın forvet transferinde rotasını Almanya'ya çevirdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli forvet için 15 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 19:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 19:49