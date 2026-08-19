Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası yeni forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'e alternatif olarak rotasını Almanya'ya çevirdiği belirtildi. Galatasaray'ın tecrübeli forvetin transferi için harekete geçtiği aktarıldı. ERMEDIN DEMIROVIC RADARDA Sky Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın Stuttgart'tan Ermedin Demirovic ile ilgilendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Bosna Hersekli golcü için Stuttgart'a 15 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. Ermedin Demirovic'in Galatasaray'ın forvet transferinde bir numaralı hedefi olduğu vurgulandı. YÜKSEK MAAŞ ÖNERİSİ Galatasaray'ın Ermedin Demirovic'e Stuttgart'ta kazandığından daha yüksek net maaş önerisinde bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Bosna Hersekli golcüye uzun vadeli bir sözleşme önerdiği kaydedildi. Stuttgart'ın Galatasaray'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulduğu vurgulandı. 28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.