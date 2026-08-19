Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın forvet transferinde rotasını Almanya'ya çevirdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli forvet için 15 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 19.08.2026 19:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 19:49
Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası yeni forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'e alternatif olarak rotasını Almanya'ya çevirdiği belirtildi.

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Galatasaray'ın tecrübeli forvetin transferi için harekete geçtiği aktarıldı.

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Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

ERMEDIN DEMIROVIC RADARDA

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın Stuttgart'tan Ermedin Demirovic ile ilgilendiği ifade edildi.

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Sarı-kırmızılıların, Bosna Hersekli golcü için Stuttgart'a 15 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Ermedin Demirovic'in Galatasaray'ın forvet transferinde bir numaralı hedefi olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

YÜKSEK MAAŞ ÖNERİSİ

Galatasaray'ın Ermedin Demirovic'e Stuttgart'ta kazandığından daha yüksek net maaş önerisinde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Sarı-kırmızılıların, Bosna Hersekli golcüye uzun vadeli bir sözleşme önerdiği kaydedildi.

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

Stuttgart'ın Galatasaray'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan 15 milyon Euro’luk teklif! Forvet hedefi belli oldu

28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #TRANSFER #STUTTGART