Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart ile kozlarını paylaştı. Müsabakada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çaldı. VAR'da ise Darren England görev aldı. ATAKAN'DAN SERT FAUL Maçın henüz 2. dakikasında Stuttgart'ta Atakan Karazor, Mario Lemina'yı sert bir faulle durdurdu Mario Lemina sert faul sonrası sahada acı içerisinde yerde kaldı. Galatasaray cephesi bu pozisyonda kırmızı kart itirazlarında bulundu. SARI KART KARARI Chris Kavanagh, Atakan Karazor'a faulü sonrasında sarı kartını gösterdi. Galatasaray'da pozisyonun tekrarını izleyen Okan Buruk kırmızı kart itirazlarında bulundu. Galatasaray taraftarları da hakeme tepkilerini gösterdi. VAR UYARMADI VAR, Atakan Karazor'un yaptığı sert faul için herhangi bir izleme tavsiyesinde bulunmadı.