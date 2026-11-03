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Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, maçın henüz 2. dakikasında kırmızı kart itirazında bulundu.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 21:12 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 21:13
Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

Müsabakada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çaldı.

Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

VAR'da ise Darren England görev aldı.

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Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

ATAKAN'DAN SERT FAUL

Maçın henüz 2. dakikasında Stuttgart'ta Atakan Karazor, Mario Lemina'yı sert bir faulle durdurdu

Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

Mario Lemina sert faul sonrası sahada acı içerisinde yerde kaldı.

Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray cephesi bu pozisyonda kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

SARI KART KARARI

Chris Kavanagh, Atakan Karazor'a faulü sonrasında sarı kartını gösterdi.

Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray'da pozisyonun tekrarını izleyen Okan Buruk kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray taraftarları da hakeme tepkilerini gösterdi.

Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı! Okan Buruk çılgına döndü

VAR UYARMADI

VAR, Atakan Karazor'un yaptığı sert faul için herhangi bir izleme tavsiyesinde bulunmadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #STUTTGART #OKAN BURUK #LEMİNA