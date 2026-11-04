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Galatasaray'ın zaferi Avrupa'yı salladı! "Batrakov, Stuttgart'ı sahadan sildi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un attığı 2 golle devirdi. Maçın ardından Avrupa basını Cimbom'un zaferini ve Rus yıldızını manşetlerine taşıdı. İşte atılan başlıklar...

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 09:27
Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 mağlup etti.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

Devler Ligi'nde Lille'i deplasmanda mağlup eden sarı-kırmızılılar, iç sahada da Alman temsilcisini mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

Cimbom'a önemli galibiyeti getiren her iki gol de son haftaların formda ismi Aleksey Batrakov'un ayağından geldi.

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Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

Üst üste 3 Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşayan Rus yıldız, maçın adamı ödülüne de layık görüldü.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

GALATASARAY'IN ZAFERİ DIŞ BASINDA

Karşılaşma sonrası Avrupa basını, mücadeleyi manşetlerine taşırken RAMS Park atmosferine övgü yağdırdı.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

BILD: İstanbul'un cadı kazanı Stuttgart'ı yuttu. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü maçında eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sane'nin kulübü Galatasaray'a mağlup oldu. Stuttgartlılar, bu maçta Türk taraftarların tüm gücünü derinden hissettiler. İstanbul'da agresif bir geceydi.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

SPORT1: Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gürültü ortamında Stuttgart talihsiz bir yenilgi yaşadı. Maç, başlama düdüğünden itibaren yüksek bir yoğunlukla geçti ve beklendiği gibi Galatasaray taraftarlarının çıkardığı sağır edici gürültü sürekli olarak karşılaşmaya eşlik etti.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

TRANSFERMARKT.DE: Batrakov, Stuttgart'ın fişini erken çekti. Galatasaray'ın son derece ateşli stadyumunda Stuttgart, bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

GOAL: Galatasaray harika başladığı maçta Stuttgart'ı sahasında 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda ikinci maçını kazandı.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

THE SUN: Aleksey Batrakov 2 gol attı, Türk devi Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrıldı.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

Mundo Deportivo: Aleksey Batrakov liderliğindeki Galatasaray, Stuttgart'ın havasını söndürdü.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

MARCA: Batrakov, Stuttgart'ı sahadan sildi. Galatasaray'ın Rus oyuncusunun attığı iki gol, Alman ekibi karşısında Galatasaray'a ikinci galibiyetini kazandırdı.

Galatasaray’ın zaferi Avrupa’yı salladı! Batrakov, Stuttgart’ı sahadan sildi

Tuttomercato: Galatasaray'da Victor Osimhen'in yerine 21 yaşındaki Rus orta saha Batrakov sahneye çıktı ve Galatasaray'a 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY #STUTTGART #RAMS PARK #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #ALEKSEY BATRAKOV