Galatasaray'ın zaferi Avrupa'yı salladı! "Batrakov, Stuttgart'ı sahadan sildi"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 mağlup etti. Devler Ligi'nde Lille'i deplasmanda mağlup eden sarı-kırmızılılar, iç sahada da Alman temsilcisini mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Cimbom'a önemli galibiyeti getiren her iki gol de son haftaların formda ismi Aleksey Batrakov'un ayağından geldi. Üst üste 3 Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşayan Rus yıldız, maçın adamı ödülüne de layık görüldü. GALATASARAY'IN ZAFERİ DIŞ BASINDA Karşılaşma sonrası Avrupa basını, mücadeleyi manşetlerine taşırken RAMS Park atmosferine övgü yağdırdı. BILD: İstanbul'un cadı kazanı Stuttgart'ı yuttu. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü maçında eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sane'nin kulübü Galatasaray'a mağlup oldu. Stuttgartlılar, bu maçta Türk taraftarların tüm gücünü derinden hissettiler. İstanbul'da agresif bir geceydi. SPORT1: Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gürültü ortamında Stuttgart talihsiz bir yenilgi yaşadı. Maç, başlama düdüğünden itibaren yüksek bir yoğunlukla geçti ve beklendiği gibi Galatasaray taraftarlarının çıkardığı sağır edici gürültü sürekli olarak karşılaşmaya eşlik etti. TRANSFERMARKT.DE: Batrakov, Stuttgart'ın fişini erken çekti. Galatasaray'ın son derece ateşli stadyumunda Stuttgart, bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk mağlubiyetini yaşadı. GOAL: Galatasaray harika başladığı maçta Stuttgart'ı sahasında 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda ikinci maçını kazandı. THE SUN: Aleksey Batrakov 2 gol attı, Türk devi Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrıldı. Mundo Deportivo: Aleksey Batrakov liderliğindeki Galatasaray, Stuttgart'ın havasını söndürdü. MARCA: Batrakov, Stuttgart'ı sahadan sildi. Galatasaray'ın Rus oyuncusunun attığı iki gol, Alman ekibi karşısında Galatasaray'a ikinci galibiyetini kazandırdı. Tuttomercato: Galatasaray'da Victor Osimhen'in yerine 21 yaşındaki Rus orta saha Batrakov sahneye çıktı ve Galatasaray'a 2-0'lık galibiyeti getirdi.