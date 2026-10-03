İspanya’da Arda Güler için olay sözler! ‘Sürekli bir kabus yaşıyor’

Arda Güler'in maçtaki çabası ile ilgili, "Arda Güler, sürekli olarak orta sahanın çeşitli pozisyonlarında topu arayarak ve isteyerek, takımın oyununu geliştirmek için paslarında risk alarak bir tepki yaratmak için yorulmadan çalıştı. Hatta son dakikada Lammens'in kurtardığı harika bir serbest vuruşla gole çok yaklaştı. Ancak maçın genelinde son vuruşta eksik kaldı" yorumunda bulunuldu.