İspanya’da Arda Güler için olay sözler! ‘Sürekli bir kabus yaşıyor’

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Türkiye bu sonucun ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. İspanyol basını, Real Madrid forması giyen Arda Güler için dikkat çeken bir analizde bulundu. 'ARDA GÜLER'İN DAİMİ KABUSU' İspanyol basınından Diario AS, A Milli Futbol Takımı'nın mağlubiyeti sonrası 'Arda Güler'in daimi kabusu' başlıklı bir yazı paylaştı. Arda Güler'in bir kabus yaşadığı belirtilirken, 'Arda Güler, milli takımla sürekli bir kabus yaşıyor. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'ndan; İtalya, Fransa ve son olarak da Belçika gibi üst düzey rakiplere karşı üst üste üç mağlubiyet aldıkları Milletler Ligi'ne kadar, performansları tam anlamıyla bir kabus oldu' ifadeleri kullanıldı. 'SADECE BİR GOL ATTILAR' Türkiye'nin performansına dair, 'Toplamda 8 gol yediler ve sadece 1 gol attılar. Salı günü Bologna'da İtalya'ya konuk olacaklar' denildi. Arda Güler'in maçtaki çabası ile ilgili, 'Arda Güler, sürekli olarak orta sahanın çeşitli pozisyonlarında topu arayarak ve isteyerek, takımın oyununu geliştirmek için paslarında risk alarak bir tepki yaratmak için yorulmadan çalıştı. Hatta son dakikada Lammens'in kurtardığı harika bir serbest vuruşla gole çok yaklaştı. Ancak maçın genelinde son vuruşta eksik kaldı' yorumunda bulunuldu. ARDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Belçika maçının son dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Genç yetenek, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. KAMPTAN AYRILDI Arda Güler, cezalı duruma düşmesi sonrası izin alarak A Milli Futbol Takımı kampından ayrıldı.