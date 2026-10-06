İtalya’da Roberto Mancini’den Vincenzo Montella sözleri!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında Türkiye karşısında 3-1 galip gelen İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Roberto Mancini, 'Türkiye yine iyi mücadele etti ama İtalya olarak kazandığımız için mutluyuz. Grupta durumumuz ne olacak göreceğiz, henüz net bir şey söylemek için erken' dedi. TIKLA İZLE | İtalya'da Roberto Mancini'den galibiyet sözleri! Oyuncularının performanslarına dair Roberto Mancini, 'Değişiklikler yapmış olsak da yorgunluk vardı. Maçın başında zorlandık ama 1-1'den sonra iyiydik. İki oyuncumuz sarı kart görmüştü ve hakem onlara tekrar sarı kart göstermeye niyetli görünüyordu, bu yüzden onları oyundan aldım' şeklinde konuştu. 'İŞLERİN GİDİŞATINDAN MEMNUNUZ' İtalya'da göreve geldikten sonraki süreci değerlendiren Roberto Mancini, 'Bugüne kadar işlerin gidişatından ve sonuçların olumlu olmasından memnunuz' açıklamasını yaptı. Oyuncularının performansını öven Roberto Mancini, 'Takım olarak oynadığımız oyunu gerçekten çok beğendim, benim için eksik olan Vialli'ydi' ifadelerini kullandı. 'MONTELLA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI' Montella'nın performansını değerlendiren Roberto Mancini, 'Ben Vincenzo Montella'nın Türk Milli Takımı'yla çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bu takımı Dünya Kupası ve Uluslar A Ligi'ne taşıdı' dedi. Vincenzo Montella ile ilgili konuşan Roberto Mancini, 'Montella'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye'de cidden iyi işler yaptığını düşünüyorum' sözlerini dile getirdi. Roberto Mancini son olarak şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye'ye karşı ilk maçta çok iyi oynadık. 3-0'dan sonra maçı çevirmek kolay değil ama Türkiye bizi zorlamaya devam etmişti. Bugün ise dengeli bir maç izledik. Futbol bu; bazen kaybeder, bazen kazanırsınız ama tekrar ediyorum; Montella'nın iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye ile iyi işler yaptığını düşünüyorum.'