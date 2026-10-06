İtalya’da Roberto Mancini’den Vincenzo Montella sözleri!

Roberto Mancini son olarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye karşı ilk maçta çok iyi oynadık. 3-0'dan sonra maçı çevirmek kolay değil ama Türkiye bizi zorlamaya devam etmişti. Bugün ise dengeli bir maç izledik. Futbol bu; bazen kaybeder, bazen kazanırsınız ama tekrar ediyorum; Montella'nın iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye ile iyi işler yaptığını düşünüyorum."