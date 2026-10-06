Video Spor TIKLA İZLE | İtalya'da Roberto Mancini'den galibiyet sözleri!
TIKLA İZLE | İtalya'da Roberto Mancini'den galibiyet sözleri!

TIKLA İZLE | İtalya'da Roberto Mancini'den galibiyet sözleri!

06 Ekim 2026 00:07

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında Türkiye karşısında 3-1 galip gelen İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

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