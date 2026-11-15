Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın yıldızı Leandro Trossard'ın performansı İngiltere'de ses getirdi. Leandro Trossard'ın Beşiktaş'ta gösterdiği performans, Arsenal'ın transfer kararlarının tartışılmasına sebep oldu. Fanatik'in haberine göre; Arsenal taraftarlarının, Leandro Trossard'ın gönderilmesini sorgulamaya başladığı belirtildi. HÜCUM ÇEŞİTLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ Leandro Trossard'ın farklı bölgelerde görev yapabilmesinin, takımın hücum çeşitliliğini azalttığı ifade edildi. Belçikalı yıldızın, Arsenal kadrosunda tutulmasını gerektiğini savunan görüşler yeniden ön plana çıktı. Tottenham'ın eski futbolcularından Jamie O'Hara, Leandro Trossard'ın ayrılığının Arsenal için önemli bir kayıp olduğunu dile getirdi. SON MAÇTA 3 ASİST YAPTI Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla çıktığı son maçta Gençlerbirliği karşısında 3 asist yaptı. Belçikalı yıldız, bu sezon siyah-beyazlılarda 15 müsabakada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK 31 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Leandro Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.