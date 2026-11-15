Trend Galeri Trend Spor Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Leandro Trossard, gösterdiği performansla İngiltere'de gündem oldu. Siyah-beyazlıların yıldızı, Arsenal taraftarları arasında tartışma yarattı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:42
Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın yıldızı Leandro Trossard'ın performansı İngiltere'de ses getirdi.

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Leandro Trossard'ın Beşiktaş'ta gösterdiği performans, Arsenal'ın transfer kararlarının tartışılmasına sebep oldu.

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Fanatik'in haberine göre; Arsenal taraftarlarının, Leandro Trossard'ın gönderilmesini sorgulamaya başladığı belirtildi.

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Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

HÜCUM ÇEŞİTLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Leandro Trossard'ın farklı bölgelerde görev yapabilmesinin, takımın hücum çeşitliliğini azalttığı ifade edildi.

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Belçikalı yıldızın, Arsenal kadrosunda tutulmasını gerektiğini savunan görüşler yeniden ön plana çıktı.

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Tottenham'ın eski futbolcularından Jamie O'Hara, Leandro Trossard'ın ayrılığının Arsenal için önemli bir kayıp olduğunu dile getirdi.

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

SON MAÇTA 3 ASİST YAPTI

Leandro Trossard, Beşiktaş formasıyla çıktığı son maçta Gençlerbirliği karşısında 3 asist yaptı.

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Belçikalı yıldız, bu sezon siyah-beyazlılarda 15 müsabakada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

31 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Leandro Trossard, İngiltere’yi karıştırdı! Arsenal’ı pişman etti

Leandro Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ARSENAL #LEANDRO TROSSARD