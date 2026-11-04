Levent Tüzemen’den Galatasaray yönetimine zemin uyarısı! ‘Kalinka gecesi’

Osimhen iyi mücadele etmesine ve çok çalışmasına rağmen ısrarla gol atmaya çalışması bazı pozisyonların kaybolmasına neden oldu. Defans bloğu çok başarılıydı. Torreira, yine çok çalıştı, Lemina savunmayı ve orta sahayı başarıyla kontrol etti. Yunus ve Barış'ın sadece kanatlarda hücumu düşünmeyip savunmaya yardıma gelmesi de alkışlanacak bir davranıştı. G.Saray yönetimi bu zemini yapanlardan hesap sorsun ve milli maç arasında da tekrardan elden geçirsinler.