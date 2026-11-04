Levent Tüzemen’den Galatasaray yönetimine zemin uyarısı! ‘Kalinka gecesi’

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Cimbom bu zaferiyle puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın Almanya temsilcisi karşısındaki zaferini SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ile Mustafa Çulcu değerlendirdi. İşte Galatasaray'ın Stuttgart zaferi sonrası yapılan yorumlar... BÜLENT TİMURLENK: PRENS BÖYLE İSTEDİ Taraftarın sevgisi ve alkışı takıma, futbolcunun teri ve mücadelesi ise arma ve formayadır... Zorlu maçın öncesi yönetimdeki kavgaya, taraftara bir bağıracaksa, iki bağırıp, futbolcu da bir koşacaksa iki koşarak cevap verebilirdi. İşte tam da böyle başladı Galatasaray... Okan Buruk özellikle ilk yarıda rakibi prese boğarak bazı oyuncuların enerjisini 60 dakikada tüketecek kadar tempoyu yükselterek skoru almayı hedefliyordu. Stuttgart'ın iki direkten birden dönen pozisyonu elbette maçın kader anlarındandı. Batrakov nefis iki bitirişle tabelayı 2-0'a getirdiğinde dakika 15, hat-trick yapacağı pozisyonu kaçırdığında ise dakika yirmiydi. Atakan sakatlanıp çıkınca Galatasaray'ın ön alan baskısından kaçabilmek için uzun vurmaya başlayan ve önünde Demirovic ve Deniz'le tutunmaya çalışan Alman ekibi iki pozisyon daha bulurken Buruk'un takımı devreyi 3 farklı bitirebilirdi. Kötü zeminde, sert hava şartlarında soyunma odasından tabela 2-0'ken de 0-0'mış gibi gelirsin... Bunu Lille'de ispatlamışlardı. Dün de devamını getirdiler. Süper Lig'in oyun yoğunluğunun çok çok üzerinde bir tempoda savaşmadan kazanılacak maç değildi. Rakibe kart üstüne kart çıkarttırdılar. Buruk, iki kartlı adamı Barış ve Sallai'yi 65'te oyundan alırken devamındaki değişikliklerle de aslında Fenerbahçe derbisinin benzeri bir planı uyguladı. Uğurcan'ın kurtardığı net iki pozisyon ikinci yarıda 'Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmak istiyorsan kimse vasatın altında kalmamalı' fikrinin yeşil zemindeki pratiğiydi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Osimhen'in çöken zeminde dönen bileğine iyi baksın. Okan Buruk ve öğrencileri çok daha iyisini hak ediyor. LEVENT TÜZEMEN: KALİNKA GECESİ Rams Park'ta Kalinka gecesi yaşadık! Batrakov'un 15 dakikada attığı iki gol tribünlerin bir anda zafer sarhoşluğu yaşamasına katkı yaptı. Mütevazı kimliğinin yanı sıra çalışkanlığı, zekası ve kalitesi ile ön plana çıkan Batrakov iki golde de ders sayılabilecek 2 kaliteli vuruş yaptı. İlk golde üst ağlara topu yapıştırdı, ikinci golde kalecilerin ölü noktası olan bacak arasına vurdu. Stuttgart bir Alman takımı olarak çok koşuyor, iyi mücadele ediyorlar. Maçın kırılma noktası bence 7. dakikada Leweling'in vuruşunda topun iki direğe çarpıp ağlara gitmemesi G.Saray adına büyük bir şanstı. Bu kaçan gol Stuttgart'ın da sonu oldu. Osimhen iyi mücadele etmesine ve çok çalışmasına rağmen ısrarla gol atmaya çalışması bazı pozisyonların kaybolmasına neden oldu. Defans bloğu çok başarılıydı. Torreira, yine çok çalıştı, Lemina savunmayı ve orta sahayı başarıyla kontrol etti. Yunus ve Barış'ın sadece kanatlarda hücumu düşünmeyip savunmaya yardıma gelmesi de alkışlanacak bir davranıştı. G.Saray yönetimi bu zemini yapanlardan hesap sorsun ve milli maç arasında da tekrardan elden geçirsinler. Torreira, Osimhen, Batrakov az daha kötü zeminden sakatlanıyorlardı. İngiliz hakem soğukkanlı bir maç yönetti. Yalnız kart uygulamalarında biraz cimri davrandı. Lemina'ya yapılan hareket kırmızıydı. Özellikle Batrakov'a atılan dirsek de kırmızı olmalıydı. G.Saray, 6 puana çıkarak gruplardaki şansını fazlasıyla çoğalttı. MUSTAFA ÇULCU: PENALTIYI VEREMEDİ! Her iki tarafın da kazanma arzusu içinde olduğu maça Galatasaray bunaltan ön alan baskısı ile özellikle sağ kanattan etkili ataklarla başladı. Her maç üstüne koyarak yükselen ve gecenin yıldızı Batrakov'un 15 dakikada attığı 2 gol karşısında Stuttgart 'Ben nereye geldim'' dercesine şaşkına döndü. Leweling'in direklerden dönen topu maçın kırılma anı oldu. G.Saray baskısından bunalan, nefes alamayan, oyun kurmakta zorlanan Stuttgartlı oyuncular sinirlendiler ve arka arkaya fauller yapmaya başladılar. Chris Kavanagh 41 yaşında... Premier Lig'de 200 maç, uluslararası üst kategorilerde 40 maç, aynı zamanda VAR tecrübesi olan Elit kategori hakemi. İngilizlerin son dönemde öne çıkardığı Kavanagh asla bir Taylor veya Oliver kalitesinde değil. Maçın başında Lemina'ya yaptığı sınırları zorlayan kontrolsüz hareketinde Atakan'a sarı gösterdi. 9'da Chabot'un orta alandan çıkarken Osimhen'i boynundan engellemesi faul ve sarı olmalıydı 'devam' dedi. Kavanagh bir ara kendini herhalde Premier Lig'de sanıp temaslı oyuna izni abartınca maç sertleşti. Arka arkaya kartlık faulleri pas geçti. Maç karıştı. 33'te hava topunda Prömel, Osimhen'in beline sarıldı, sarmaladı, aşağı çekti, penaltıydı. Gördü ama veremedi veya vermedi! 37'de yaşanan gerginlikte Barış Alper ve Deniz Undav'a sarılar çıktı. 75'te Stuttgart'ın attığı golün başlangıcında Nartey ofsayt ve gol iptali doğru. 97.04 dakikalık maçta 8 sarı, 28 faul ve topun oyunda kalma süresi 48.24. Premier Lig'den gelen bu seviye bir hakem için düşündürücü.