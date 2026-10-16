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Marco Asensio'nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe'ye kötü haber...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa maçında kadroya alınmayan Marco Asensio'nun Alanyaspor maçı öncesi son durumu belli oldu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 16.10.2026 21:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 21:28
Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

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Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

ASENSIO'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra Marco Asensio'nun da son durumu belli oldu.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

İDMANDA YER ALMADI

TRT Spor'da yer alan habere göre Marco Asensio, sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

OYNAMASI BEKLENMİYOR

Haberde, tedavisi süren İspanyol futbolcunun yarın oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

ASTON VILLA MAÇINDA KADROYA ALINMADI

İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Aston Villa maçının kadrosundan tedbir amaçlı olarak çıkarılmıştı.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

PSG'DEN TRANSFER EDİLDİ

Marco Asensio, 2025 yılında 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ligue 1 devi PSG'den transfer edilmişti.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

FENERBAHÇE KARİYERİ

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 46 karşılaşmada görev aldı.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

PERFORMANSI

3,148 dakika süre alan tecrübeli yıldız, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 15 kez havalandırırken, 15 de asist katkısı verdi.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

SÖZLEŞME DURUMU

Deneyimli on numaranın, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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