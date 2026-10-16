Marco Asensio’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye kötü haber...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor. ASENSIO'DAN KÖTÜ HABER Fenerbahçe'de ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra Marco Asensio'nun da son durumu belli oldu. İDMANDA YER ALMADI TRT Spor'da yer alan habere göre Marco Asensio, sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. OYNAMASI BEKLENMİYOR Haberde, tedavisi süren İspanyol futbolcunun yarın oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. ASTON VILLA MAÇINDA KADROYA ALINMADI İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Aston Villa maçının kadrosundan tedbir amaçlı olarak çıkarılmıştı. PSG'DEN TRANSFER EDİLDİ Marco Asensio, 2025 yılında 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ligue 1 devi PSG'den transfer edilmişti. FENERBAHÇE KARİYERİ 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 46 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 3,148 dakika süre alan tecrübeli yıldız, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 15 kez havalandırırken, 15 de asist katkısı verdi. SÖZLEŞME DURUMU Deneyimli on numaranın, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.