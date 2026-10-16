Muhammed Salah'ın performansı dünya gündeminde! "Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı"

"HER HAFTA YAPTIĞI GİBİ..."

TNT Sports: "Bize Salah'ın artık yaşlandığı, o eski patlayıcı hızını kaybettiği söylendi. O ise Finlandiya'da her hafta yaptığı gibi şovuna devam etti. KuPS karşısındaki bu görkemli performans, Liverpool yönetiminin ne kadar büyük bir süperstarı bedavaya kaybettiğini acı ve pişmanlık dolu bir şekilde bir kez daha kanıtlıyor."