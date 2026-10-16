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Muhammed Salah'ın performansı dünya gündeminde! 'Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı'
Muhammed Salah'ın performansı dünya gündeminde! "Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı"
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 4-2'lik KuPS Kuopio galibiyetinde 1 gol 1 asiste imza atarak yıldızlaştı. Yıldız futbolcunun performansı dünya basınında da gündem oldu. Salah, Ronaldo ve Messi ile kıyaslandaı. İşte Mısırlı yıldız için kullanılan ifadeler...
Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 14:13