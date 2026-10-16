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Muhammed Salah'ın performansı dünya gündeminde! "Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı"

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 4-2'lik KuPS Kuopio galibiyetinde 1 gol 1 asiste imza atarak yıldızlaştı. Yıldız futbolcunun performansı dünya basınında da gündem oldu. Salah, Ronaldo ve Messi ile kıyaslandaı. İşte Mısırlı yıldız için kullanılan ifadeler...

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Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 14:13
Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Trabzonspor'da Mohamed Salah şov yaptı! | Video

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

Bordo-mavililerin, Finlandiya'da 4-2 kazandığı maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Salah, dünya basınında da ses getirdi.

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

"AVRUPA HESABINI MUHTEŞEM ŞEKİLDE AÇTI"

Kooora: "Mısır Kralı, Trabzonspor formasıyla kaptanlık pazubentini takarak çıktığı Finlandiya deplasmanında Avrupa hesabını muhteşem bir şekilde açtı. Takımını bir lider gibi sırtlayan Salah, her geçen gün yeni bir kıta rekoruna imza atmaya devam ediyor."

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Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

Yallakora: "Mısır Kralı için durmak yok. Kariyerine hangi ülkede veya hangi turnuvada devam ederse etsin, rekorlar onun peşini bırakmıyor. KuPS karşısındaki performansıyla adını bir kez daha Avrupa futbol tarihinin zirvesine altın harflerle yazdırdı.

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

"GALİBİYETİN BAŞ MİMARI OLDU"

Al Ahram: "Mısır futbolunun gururu Mohamed Salah, Trabzonspor formasıyla Finlandiya'da KuPS karşısında elde edilen 4-2'lik galibiyetin baş mimarı oldu. Karşılaşmada kaydettiği gol ve asistle UEFA'nın üç büyük kulüp turnuvasında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) hem gol atan hem de asist yapan tarihteki 3. oyuncu unvanını aldı. 34 yaşındaki süperstar, modern futbol çağında istatistiksel sürekliliğin ve profesyonelliğin dünyadaki en net örneği olmaya devam ediyor."

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

Sky News Arabia:"Muhammed Salah, Türkiye macerasında istatistikleri altüst etmeye devam ederken, KuPS maçıyla birlikte sadece takımına 3 puanı getirmekle kalmadı; turnuva tarihinde eşine az rastlanır bir çok yönlülük rekorunun da yeni sahibi oldu."

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

"HER HAFTA YAPTIĞI GİBİ..."

TNT Sports: "Bize Salah'ın artık yaşlandığı, o eski patlayıcı hızını kaybettiği söylendi. O ise Finlandiya'da her hafta yaptığı gibi şovuna devam etti. KuPS karşısındaki bu görkemli performans, Liverpool yönetiminin ne kadar büyük bir süperstarı bedavaya kaybettiğini acı ve pişmanlık dolu bir şekilde bir kez daha kanıtlıyor."

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

"MESSI VE RONALDO BİLE ULAŞAMADI"

World Soccer Talk: "Salah'ın KuPS deplasmanında ulaştığı bu maç içi 'gol + asist' istatistiksel sürekliliğine, modern futbolun en büyükleri sayılan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bile kendi dönemlerinde erişemedi. Mısırlı yıldız, verimlilik standardını tamamen farklı bir seviyeye taşıdı."

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

TalkSPORT'ta da Dean Saunders ise Salah'ın Premier Lig'i zirvedeyken bırakıp Trabzonspor'a gitmesine başlangıçta çok şaşırdığını ancak oyuncunun Türkiye'deki açlığının ve profesyonelliğinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

"DÜNYA FUTBOLUNDA EŞİ BENZERİ YOK"

Goal.com: "Kıyas kabul etmez: Mohamed Salah tarihi ve imkansız bir rakamla Avrupa'nın zirvesinde. 2017-18 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında tam 13 farklı maçta hem gol atıp hem asist yapan tek oyuncu olan Mısırlı, KuPS karşısında bu seriyi devam ettirdi. O sadece elit bir bitirici değil; dünya futbolunda eşi benzeri olmayan, tek başına işleyen eksiksiz bir hücum sistemidir."

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

Marca: "Mısırlı yıldız, Liverpool sonrasındaki yeni adresi olan Trabzonspor'da da çok kısa sürede 'kral' ilan edildi. Oyun kurucu zekası ile golcü kimliğini bu kadar kusursuz birleştiren çok az oyuncu var; KuPS maçı bunun canlı bir kanıtı oldu."

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

PERFORMANSI

Karadeniz deviyle bu sezon 10 karşılaşmada görev yapan Salah, 10 gol atıp 4 asist kaydetti.

Muhammed Salah’ın performansı dünya gündeminde! Messi ve Ronaldo bile bu sürekliliğe ulaşamadı

Transfermarkt değeri 17 milyon Euro olan 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MUHAMMED SALAH #MESSİ #RONALDO