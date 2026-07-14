Trend
Galeri
Trend Spor
Murat Özbostan, Beşiktaş'ta başarının şartını açıkladı: "Yalnızca para harcayarak fark kapanmaz..."
Murat Özbostan, Beşiktaş'ta başarının şartını açıkladı: "Yalnızca para harcayarak fark kapanmaz..."
Beşiktaş, yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarken, Leandro Trossard transferini de açıklamak üzere. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, yeni sezon öncesinde siyah-beyazlılardaki gündemi değerlendirdi. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:18
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 07:14