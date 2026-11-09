Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasında 28 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, milli araya buruk girdi. Sarı-kırmızılı takım, Stuttgart maçındaki kötü zemine Victor Osimhen'i kurban vermesinin ardından Rafael Leao'yu da kaybetti. Amedspor karşılaşmasında takımının en erken golünü atan ancak 50. dakikada sakatlanan Leao, oyuna devam edemedi ve kulübede büyük üzüntü yaşadı. Adalesinde sorun bulunan 27 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi ve kötü haber geldi. SAKATLIĞI AÇIKLANDI Rafael Leao'nun, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu. FORMASINDAN UZAK KALACAK Sakatlığının ardından tedavisine başlanan tecrübeli yeteneğin, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 3 MAÇTA YOK Galatasaraylı kanat oyuncusu, bu süreçte Süper Lig'de Samsunspor, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa maçlarını kesin olarak kaçıracak. HEDEF RİZESPOR MAÇI Rafael Leao'nun, Trendyol Süper Lig'de 4 Aralık'ta oynanacak Çaykur Rizespor sınavına yetiştirilmesi hedefleniyor. YAZ DÖNEMİNDE GELDİ 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. 11 MAÇTA OYNADI Rafael Leao, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 11 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 591 dakika süre alabilen Leao, bu zaman zarfında 2 gol atarken, 1 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. SÖZLEŞME DURUMU Portekizli yıldız futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.