Trend Galeri Trend Spor Rafael Leao'nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray'da büyük kayıp

Rafael Leao'nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray'da büyük kayıp

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Rafael Leao'nun forma giyemeyeceği karşılaşmalar belli oldu. İşte 27 yaşındaki Portekizli yıldızın yetişeceği maç...

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:29
Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasında 28 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, milli araya buruk girdi.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

Sarı-kırmızılı takım, Stuttgart maçındaki kötü zemine Victor Osimhen'i kurban vermesinin ardından Rafael Leao'yu da kaybetti.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

Amedspor karşılaşmasında takımının en erken golünü atan ancak 50. dakikada sakatlanan Leao, oyuna devam edemedi ve kulübede büyük üzüntü yaşadı.

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Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

Adalesinde sorun bulunan 27 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi ve kötü haber geldi.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

SAKATLIĞI AÇIKLANDI

Rafael Leao'nun, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

FORMASINDAN UZAK KALACAK

Sakatlığının ardından tedavisine başlanan tecrübeli yeteneğin, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

3 MAÇTA YOK

Galatasaraylı kanat oyuncusu, bu süreçte Süper Lig'de Samsunspor, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa maçlarını kesin olarak kaçıracak.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

HEDEF RİZESPOR MAÇI

Rafael Leao'nun, Trendyol Süper Lig'de 4 Aralık'ta oynanacak Çaykur Rizespor sınavına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

YAZ DÖNEMİNDE GELDİ

27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

11 MAÇTA OYNADI

Rafael Leao, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 11 karşılaşmada görev aldı.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

PERFORMANSI

591 dakika süre alabilen Leao, bu zaman zarfında 2 gol atarken, 1 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

SÖZLEŞME DURUMU

Portekizli yıldız futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Rafael Leao’nun kaçıracağı 3 maç belli oldu! Galatasaray’da büyük kayıp

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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