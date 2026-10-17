Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

Trendyol Süper Lig'in 8. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleye, 'Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan, Matteou Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku' 11'iyle çıktı. PENALTI KAÇTI 18. dakikada penaltıda topun başına geçen Greenwood'un yerden şutunda kaleci Victor meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında İrfan Can'ın dönen topa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. LUKAKU SAHNEYE ÇIKTI 40. dakikada Guendouzi, rakibinden kaptığı top sonrası pasını sol taraftaki Levent'e aktardı. Levent'in kale önünde ortasına bekletmeden vuruşunu yapan Lukaku, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. BİR İLKİ YAŞADI Bu golle birlikte 33 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli forma altında ilk golünü Kadıköy'de taraftarı önünde kaydetmiş oldu. EN ÇOK TOPLA BULUŞAN İSİM Belçikalı golcü, Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında ceza sahası içinde en fazla topla buluşan oyuncular listesinde (7 kez) zirvede yer aldı. 10 MAÇTA OYNADI Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 10 karşılaşmada görev aldı ve 222 dakika sahada kaldı. 1 ASİSTİ VAR Lukaku, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında Oğuz Aydın kaydettiği golün asistini yapan isim olmuştu. SÖZLEŞME DURUMU Deneyimli golcünün, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre, Romelu Lukaku'nun güncellenen piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.