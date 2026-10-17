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Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, Alanyaspor maçında fileleri havalandırdı. Belçikalı golcü, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.10.2026 19:59 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 20:19
Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

Trendyol Süper Lig'in 8. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

Sarı-lacivertliler, mücadeleye, "Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan, Matteou Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku" 11'iyle çıktı.

Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

PENALTI KAÇTI

18. dakikada penaltıda topun başına geçen Greenwood'un yerden şutunda kaleci Victor meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında İrfan Can'ın dönen topa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

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Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

LUKAKU SAHNEYE ÇIKTI

40. dakikada Guendouzi, rakibinden kaptığı top sonrası pasını sol taraftaki Levent'e aktardı. Levent'in kale önünde ortasına bekletmeden vuruşunu yapan Lukaku, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

BİR İLKİ YAŞADI

Bu golle birlikte 33 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli forma altında ilk golünü Kadıköy'de taraftarı önünde kaydetmiş oldu.

Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

EN ÇOK TOPLA BULUŞAN İSİM

Belçikalı golcü, Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında ceza sahası içinde en fazla topla buluşan oyuncular listesinde (7 kez) zirvede yer aldı.

Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

10 MAÇTA OYNADI

Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 10 karşılaşmada görev aldı ve 222 dakika sahada kaldı.

Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

1 ASİSTİ VAR

Lukaku, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında Oğuz Aydın kaydettiği golün asistini yapan isim olmuştu.

Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

SÖZLEŞME DURUMU

Deneyimli golcünün, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk! Alanyaspor maçında siftah...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Romelu Lukaku'nun güncellenen piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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