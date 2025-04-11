Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...

29 MAÇTA 23 GALİBİYET

Bu skorla Galatasaray, ligdeki 29. maçında 23. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan "Cimbom" puanını 74'e çıkardı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya taşıdı.