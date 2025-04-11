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Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...
Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına Samsunspor'un Carlos Holse ile bulduğu gol damga vurdu. Holse'nin golü hakem Ozan Ergün tarafından iptal edilirken, ofsayt çizgisi dikkatleri çekti. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 11.04.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 23:08