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Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına Samsunspor'un Carlos Holse ile bulduğu gol damga vurdu. Holse'nin golü hakem Ozan Ergün tarafından iptal edilirken, ofsayt çizgisi dikkatleri çekti. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 11.04.2025 23:06 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 23:08
Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Yunus Akgün ve 47'nci dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...

29 MAÇTA 23 GALİBİYET

Bu skorla Galatasaray, ligdeki 29. maçında 23. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan "Cimbom" puanını 74'e çıkardı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya taşıdı.

Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...

Ligdeki son 3 maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Samsunspor ise galibiyet hasretini gideremedi. Karadeniz temsilcisi, 51 puanda kaldı.

Samsunspor - Galatasaray maçında çok konuşulan o pozisyon! Sosyal medya yıkıldı...

CİMBOM, BODRUM'U AĞIRLAYACAK

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek. Samsunspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.