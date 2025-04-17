Trend Galeri Trend Spor Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat'a flaş sözler...

Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat'a flaş sözler...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulunda yaşanan olaylar, Bankalar Birliği'nden çıkış ve yaz transfer dönemi planlamalarına dair katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat için çarpıcı sözler söyleyen Adalı, devre arasında transferi gerçekleşmeyen isimleri ve takımdan ayrılacak ismi de duyurdu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:37
Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat’a flaş sözler...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların gündemine dair TRT Spor'da açıklamalar yaptı.

Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat’a flaş sözler...

Divan Kurulu'nda yaşanan olaylara değinen Adalı, "Divan Kurulu'nda yaşananlarla ilgili ne kadar üzüntülü olduğumu tarif bile edemem. Keşke Hasan Arat önceden bir haber verip 'Ben yarın divana katılacağım' deseydi. Biz orada öğrendik. 17. sıraya koydular gibi demogojilere gerek yok. Siz önceden arasaydınız elbette birinci sıraya koyulacaktınız. Orası divan kurulu, benim müdahale etmek gibi bir şeyim yok.

Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat’a flaş sözler...

"ÖNCEDEN HABER VERMELİYDİ"

Buna rağmen geçen seferki toplantıda Ahmet Nur Çebi'yi 'Bu konulara girmeyelim' diye uyarmıştı. O da 'hayır gireceğim' dedi. Gayet de güzel bir hava vardı divan kurulunda. İki günde önce SPK'dan onay gelmiş, faizden kurtulacağız. Önümüzde temiz bir sayfa açılacak. Bu yaşananların çok da tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Bir defa önceden haber vermeliydi Hasan Arat.

Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat’a flaş sözler...

Tevfik Başkanı çok sever, sayarım ama ona destek verdiğim sanılmasın. İşin kameradan görünen kısmı var, bir de kamerada görünmeyen kısım var. 'İtişip kakışıyorlar' dediler. 70 yaşındaki insanlar bunlar. Tevfik bey 'hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan Bey de eline vuruyor. Çok hazır gelmiş Hasan Bey.

Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat’a flaş sözler...

"BÜTÜN BELGELERİ SİLİP GİTTİNİZ"

Hasan Arat 5 ay sonra konuşacak divanda, o divanın normal geçmeyeceğini bilmez mi Hasan Arat. İlk konuşmaya başladı. Hasan Bey de bu işleri bilir, gerilim çıkacağını, kendilerine bu işlerin sorulacağını. 17 dakika konuşmuş. Tekrar dinledim. 17 dakika içinde kafamızdaki sorulacak ne vardı içinde? 'Belgelerle gelin' dedi mesela. Bir tane belge mi bıraktınız kulüpte. Bütün belgeleri silip gittiniz." dedi.