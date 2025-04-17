Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat’a flaş sözler...

"ÖNCEDEN HABER VERMELİYDİ"

Buna rağmen geçen seferki toplantıda Ahmet Nur Çebi'yi 'Bu konulara girmeyelim' diye uyarmıştı. O da 'hayır gireceğim' dedi. Gayet de güzel bir hava vardı divan kurulunda. İki günde önce SPK'dan onay gelmiş, faizden kurtulacağız. Önümüzde temiz bir sayfa açılacak. Bu yaşananların çok da tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Bir defa önceden haber vermeliydi Hasan Arat.