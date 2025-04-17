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Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat'a flaş sözler...
Serdal Adalı transferde üç oyuncunun ismini verdi! Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat'a flaş sözler...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulunda yaşanan olaylar, Bankalar Birliği'nden çıkış ve yaz transfer dönemi planlamalarına dair katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Olaylı toplantı sonrası Hasan Arat için çarpıcı sözler söyleyen Adalı, devre arasında transferi gerçekleşmeyen isimleri ve takımdan ayrılacak ismi de duyurdu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.04.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:37