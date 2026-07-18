Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın ayrıntılarına SABAH Spor ulaştı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 18:23
Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş, Leandro Trossard transferi sonrası Mohamed Salah'ta geri sayıma geçti.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş ile Mohamed Salah arasındaki anlaşmanın ayrıntıları belli oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

SALAH İLE ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, Mohamed Salah ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah ile yarın ya da bir sonraki gün yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

2 YILLIK SÖZ KESİLDİ

Siyah-beyazlılar, Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş ile Mohamed Salah arasında finansal açıdan herhangi bir farklılık olmadığı belirtildi.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş'ın Mohamed Salah için İstanbul'da imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Mohamed Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Mohamed Salah, sağ kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Mısırlı yıldız, 1 gol ve 2 asist üretti.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Mokawloon'da futbola başlayan Mohamed Salah daha sonra Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formaları giydi.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

34 yaşındaki Mohamed Salah, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 2 İsviçre Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Mohamed Salah, Premier Lig'de 1 kez sezonun oyuncusu seçildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH #VİNCENZO ITALİANO #SABAH SPOR #SERDAL ADALI #TRANSFER