Beşiktaş, Mohamed Salah ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş, Leandro Trossard transferi sonrası Mohamed Salah'ta geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ile Mohamed Salah arasındaki anlaşmanın ayrıntıları belli oldu. SALAH İLE ANLAŞMA TAMAM Beşiktaş, Mohamed Salah ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah ile yarın ya da bir sonraki gün yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. 2 YILLIK SÖZ KESİLDİ Siyah-beyazlılar, Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Beşiktaş ile Mohamed Salah arasında finansal açıdan herhangi bir farklılık olmadığı belirtildi. Beşiktaş'ın Mohamed Salah için İstanbul'da imza töreni düzenleyeceği öğrenildi. DEĞERİ 22 MİLYON EURO Mohamed Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Mohamed Salah, sağ kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor. 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Mısırlı yıldız, 1 gol ve 2 asist üretti. DEV KULÜPLERDE OYNADI Mokawloon'da futbola başlayan Mohamed Salah daha sonra Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formaları giydi. 34 yaşındaki Mohamed Salah, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 2 İsviçre Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Mohamed Salah, Premier Lig'de 1 kez sezonun oyuncusu seçildi.