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SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın'a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..
SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın'a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın ilk icraatı hocayı belirlemek oldu. Sergen Yalçın ile bir araya gelecek olan Adalı, sözleşmeyi masaya koyacak. Bir süredir bu göreve hazırlanan Yalçın'ın sözleşme süresi ve teknik ekibi bile belli. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:27