Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın'a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..

SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın'a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın ilk icraatı hocayı belirlemek oldu. Sergen Yalçın ile bir araya gelecek olan Adalı, sözleşmeyi masaya koyacak. Bir süredir bu göreve hazırlanan Yalçın'ın sözleşme süresi ve teknik ekibi bile belli. İşte flaş haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:27
SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın’a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısında birinci gündem maddesi teknik direktör konusu oldu.

SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın’a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..

Adalı ve yönetim, "Vakit kaybetmeden ilk işimizi hocayı belirleyerek yapalım" diyerek harekete geçti.

SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın’a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..

Yeni başkanın Beşiktaş teknik direktörlüğü için gönlündeki isim şüphesiz Sergen Yalçın

SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın’a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..

GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ

Serdal Adalı, Yalçın ile cuma günkü Rize maçından sonra bir araya gelecek ve yüz yüze görüşme yapacak.

SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın’a kavuşuyor: Tarih belli oldu! İşte sözleşme süresi ve detaylar..

3.5 YILLIK KONTRAT İSTEĞİ

Herkesin merak ettiği konulardan biri, 52 yaşındaki çalıştırıcının kariyeri boyunca hep kısa vadeli sözleşmelere imza atarken, Adalı'nın 3.5 yıllık kontrat arzusunda olduğunu açıklamasıydı.

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