Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...

Son dakika: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları derbiye ünlü bir hakemi getiriyor. Gelecek olan İsviçreli eski hakem, Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak. 2002'deki Bayer Leverkusen - Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini de yöneten eski hakem, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak. işte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:47
Son dakika: Beşiktaş’ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002’de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Son dakika: Beşiktaş’ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002’de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Samet Çiçek ve Çağdaş Altay yapacak.

Son dakika: Beşiktaş’ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002’de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...

Siyah-beyazlılar derbide yabancı hakemin görev yapması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ancak bu talep reddedilmişti.

Son dakika: Beşiktaş’ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002’de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...

Yasin Kol'un derbiye atanmasının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karara tepki göstererek TFF'yi istifaya davet etmişti.

Son dakika: Beşiktaş’ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002’de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...

Beşiktaş yönetiminden hakem atamasına yönelik yeni bir hamle geldi.