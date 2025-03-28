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Son dakika: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...
Son dakika: Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine getireceği hakem belli oldu! 2002'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları derbiye ünlü bir hakemi getiriyor. Gelecek olan İsviçreli eski hakem, Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak. 2002'deki Bayer Leverkusen - Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini de yöneten eski hakem, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak. işte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:47