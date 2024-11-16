SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Talisca müjdesi! Artık tek bir şarta bağlı...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ocak ayı için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda kadroya bir orta saha takviyesi yapmayı planlıyor. Bu kapsamda gündemde yer alan isimlerden Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:44