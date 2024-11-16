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SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Talisca müjdesi! Artık tek bir şarta bağlı...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ocak ayı için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda kadroya bir orta saha takviyesi yapmayı planlıyor. Bu kapsamda gündemde yer alan isimlerden Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:44
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de Talisca müjdesi! Artık tek bir şarta bağlı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12.haftasında evinde Sivasspor'u 4-0 yenerek 2.sıraya yerleşti ve zirve takibini sürdürdü.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de Talisca müjdesi! Artık tek bir şarta bağlı...

Sarı Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maç sonunda aldığı 5 puanla 21.sırada yer alıyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de Talisca müjdesi! Artık tek bir şarta bağlı...

Bir yandan yönetim, devre arasında gidecek ve kalacak isimlerin planlamasını yaparken, kadroya dahil edilecek isimlerle de görüşüyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de Talisca müjdesi! Artık tek bir şarta bağlı...

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, bir orta saha takviyesi yapmayı hedefliyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de Talisca müjdesi! Artık tek bir şarta bağlı...

Bu kapsamda bir süredir Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları sık sık gündeme geliyor.

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