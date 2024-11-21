Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere'den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere'den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Al Nassr ile Talisca için görüşmelerini sürdüren Sarı Lacivertlilerde, bir başka dünya yıldızı gündeme geldi. Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Manchester United'ın yıldızını istediğini duyurdu.İşte flaş transfer haberini detayları...

Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:33
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere’den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sarı Lacivertliler, orta saha bölgesine takviye gerçekleştirmeyi planlıyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere’den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...

Son günlerde Anderson Talisca ismi, Fenerbahçe için yoğun bir şekilde gündemdeki yerini tutarken, Al-Nassr ile görüşmeler ve pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere’den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...

Sarı Lacivetliler, bir yandan da Paulo Dybala'yı da alternatif isim olarak gündeminde tutuyor. Ancak Portekiz basınında yer alan başka bir iddia, gündeme bomba gibi düştü.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere’den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...

Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun istediği futbolcu duyuruldu. O isim, İngiltere'de Manchester United forması giyiyor.

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere’den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...

Habere göre, United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, göreve gelmesiyle kadroyu ilk neşteri ocak ayında vuracak.

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