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SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere'den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, İngiltere'den eski öğrencisine göz dikti! Yıldız ismi kadroda istiyor...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Al Nassr ile Talisca için görüşmelerini sürdüren Sarı Lacivertlilerde, bir başka dünya yıldızı gündeme geldi. Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Manchester United'ın yıldızını istediğini duyurdu.İşte flaş transfer haberini detayları...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:33