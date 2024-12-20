Trend Galeri Trend Spor Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca'dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca'dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de Mourinho ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli yönetim, Al-Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca transferinde sona geldi. Talisca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte oyuncunun maliyeti ve o paylaşım...

Giriş Tarihi: 20.12.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:15
Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca’dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

Ara transfer dönemi için transfer girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Talisca transferinde hareketlilik yaşıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca’dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

Trendyol Süper Lig'e Mourinho ile şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, son maçında Başakşehir'i mağlup etti. Bu hafta Eyüpspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takımda transfer gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca’dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

TALISCA TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Fenerbahçe yönetimi, bir dönemler Beşiktaş'ta oynayan ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Andeson Talisca transferine sona geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca’dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertli yönetim, Al Nassr ile 1 sezon kontratı kalan oyuncu ile görüşmeler devam ederken 12 milyon Euro'luk ücreti ve kulübünün istediği bonservis üzerinde görüşmeler sürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca’dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

AL-NASSR CEO'SU İSTANBUL'DA

Al-Nassr CEO'su Guido Finga'nın da görüşmeleri devam ettirmek adına İstanbul'a geldiği belirtiliyor.

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