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Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca'dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberi: Talisca'dan dikkat çeken transfer paylaşımı! Oyuncunun maliyeti belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de Mourinho ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli yönetim, Al-Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca transferinde sona geldi. Talisca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte oyuncunun maliyeti ve o paylaşım...
Giriş Tarihi: 20.12.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 00:15