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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca'nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca'nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, sarı-lacivertli yönetim önce Anderson Talisca'yı bitirdi. Takıma stoper takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da aranan isim yine Al Nassr'da bulundu. Fenerbahçe, yıldız stoper için temaslarını kurdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni stoper adayı…
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:45