Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca'nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca'nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, sarı-lacivertli yönetim önce Anderson Talisca'yı bitirdi. Takıma stoper takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da aranan isim yine Al Nassr'da bulundu. Fenerbahçe, yıldız stoper için temaslarını kurdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni stoper adayı…

YASEMİN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:45
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca’nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...

Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, devreye 8 puanlık farkla girdi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca’nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...

Alınan beraberlik Fenerbahçe'de moralleri bozup, tatile huzursuz çıkılmasına neden olsa da sarı-lacivertli yönetim, puan farkına rağmen umudunu şansa bırakmak istemiyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca’nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...

Teknik direktör Jose Mourinho devre arası için yönetimden özel olarak bir isim istemese de yöneticiler dört koldan eksikleri gidermek için çalışıyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca’nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...

TALISCA'DA MUTLU SON

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak sürdürdüğü Talisca transferinde mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe açıklama için 13 Ocak'taki ara transfer döneminin resmen başlamasını bekliyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Talisca’nın arkadaşını da istiyor! Yıldız isimle temas kuruldu...

Yönetimin üzerinde durduğu en önemli bölgenin başında ise stoper geliyor.

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