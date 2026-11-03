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SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo
SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları heyecanı başladı. Galatasaray'ın Stuttgart maçındaki zaferinin ardından gözler puan durumuna çevrildi. Şampiyonlar Ligi güncel puan durumunu sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 22:44