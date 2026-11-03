Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları heyecanı başladı. Galatasaray'ın Stuttgart maçındaki zaferinin ardından gözler puan durumuna çevrildi. Şampiyonlar Ligi güncel puan durumunu sizler için derledik.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:34 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 22:44
SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları heyecanına start verildi. Galatasaray - Stuttgart maçı sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu yenilendi.

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel tabloyu ve Galatasaray'ın yerini sizler için derledik. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel tablo…

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

1- Paris Saint Germain | 9 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

2- Aston Villa | 9 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

3- Liverpool | 9 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

4- Real Madrid | 9 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

5- Sporting Lizbon | 9 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

6- Real Betis | 9 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

7- Arsenal | 7 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

8- Stuttgart | 7 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

9- Barcelona | 6 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

10- Como | 6 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

11- Manchester City | 6 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

12- Club Brugge | 6 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

13- Borussia Dortmund | 6 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

14- Galatasaray | 6 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

15- Bayern Münih | 5 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

16- Roma | 4 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

17- Atletico Madrid | 4 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

18- Shakhtar Donetsk | 5 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

19- PSV Eindhoven | 4 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

20- Villarreal | 3 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

21- Inter | 3 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

22- Manchester United | 3 puan

SON DAKİKA | Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi puan durumu güncellendi! İşte güncel tablo

23- Napoli | 3 puan